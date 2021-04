Alarmen burde ha gått for 900 000 kroner siden

Debatt

Den 23. mars i år kunne ST melde om at Orkland kommune så langt i år hadde betalt 465 000 i dagbøter til St. Olavs hospital. Dagbøtene utløses som følge av at kommunen ikke har plasser og kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Situasjonen på dette tidspunktet var at kommunen hadde betalt 90 dagbøter. Kapasiteten ved kommunens sykehjem har med andre ord vært sprengt.

Det er den fortsatt, og vel så det. Den 14. april orienterte kommunalsjef Kristin Wangen hovedutvalg helse og mestring om at summen på dagbøter nå er økt til 1,35 millioner kroner. I løpet av tre uker har antall dagbøter økt fra 90 til 271, mens summen har økt med 900 000 kroner i samme periode. I utvalgsmøtet ble det gitt tydelig beskjed fra politikerne om at noe må gjøres raskt. Det har de helt rett i. Men det store spørsmålet som politikerne og administrasjonen må se på sammen, er hva som kan og bør gjøres? For administrasjonen kan ikke trylle fram nye institusjonsplasser, all den tid kapasiteten er sprengt. Det kan heller ikke politikerne gjøre, uten at man finner penger å legge på bordet, samt ikke minst finne menneskelige ressurser - det vil si, sykepleiere og hjelpepleiere til å betjene plassene.

Hovedutvalgsleder Hanne Nyhus har helt rett når hun i møtet sier at dette må vi finne ei løsning på raskt, at å betale så mye i dagbøter er å kaste penger ut av vinduet. For dette haster virkelig. Man trenger ikke være verken økonom eller matematiker for å skjønne at når utgiftene til dagbøter øker med 900 000 kroner på tre uker, så vil konsekvensene bli enorme om dette skal fortsette i uker og måneder uten at man får ei løsning på plass. Og når man ser hva som har skjedd bare siden 23. mars, er spørsmålet om ikke alarmen burde ha gått i noe sterkere grad allerede for 900 000 kroner siden.

Og hva er løsninga? Ved nyttår ble det kuttet ti sykehjemsplasser, åtte ved Orkdal helsetun og to på Krokstadøra. I tillegg til å reetablere et tilsvarende antall plasser, bør en se på hva grunnlaget for å legge ned disse plassene var. Hensikten var selvsagt å spare penger, men her er det åpenbart at man har hatt et for dårlig grunnlag til å fatte en slik beslutning på. I fjor på samme tid hadde man 30 ledige plasser, og det vil derfor være viktig å finne ut hvorfor bildet ser helt annerledes ut nå, og deretter kalibrere kapasiteten etter det.

Dette er det utrolig viktig å finne ut av og løse. Først og fremst for pasientene og deres pårørende skyld, men også for kommunen. Det skjer så mye positivt i Orkland, kommunesammenslåinga har utøst mange positive synergier. Derfor vil det være trist om innbyggernes opplevelse av nykommunen farges så sterkt av utfordringer innen skole, helse og omsorg, at man ikke ser alt det positive som har skjedd og skjer.