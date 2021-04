På grensen til galskap å bevege seg til fots over brua

Debatt

Forve bru har vært ei eneste stor tannpine i alle fall i 20 år. Biler kan passere brua, men å passere brua til fots, er på grensen til gambling med livet. Brua har ikke fortau, men kun en smal betongfoting, ei slags «veiskulder», som fungerer mer som fundament for rekkverket enn som fortau. Fra rekkverket og ut til veibanen måler det 48 centimeter. Brukere av rullestol eller folk med barnevogn er dermed henvist til å holde seg i veibanen for å passere brua. Hvis en attpåtil tar med at det faktisk ikke er plass til at to store kjøretøy kan passere hverandre på brua, så er det åpenbart at det grenser til galskap å bevege seg til fots, med rullestol eller barnevogn over brua.

Som ST har skrevet på lederplass også tidligere, er det på høy tid at den vonde tanna trekkes. Men det har vist seg å ikke være en enkel øvelse. Dagens bru tåler nemlig ikke mer egenvekt. Da brua ble renovert for få år siden, kunne det ikke legges betong med ny asfalt som brudekke, da konstruksjonen ikke tillater mer vekt uten å nedgradere tillatt akseltrykk på trafikken over brua. Dermed ble det besluttet å legge et relativt tynt lag med knallhard, slitesterk betong som toppdekke. Samme forklaringa gjelder i forhold til å bygge ut brua med gang- og sykkelvei. I 2013 var det sågar bevilget penger til dette formålet. Men da prosjektering og planlegging var ferdig, viste det seg at konstruksjonen på brua er for svak til å tåle et slikt «påbygg». Og siden har man ikke kommet lengre.

Nå er det mens håp. Administrasjonen i fylkeskommunen har nemlig satt ny gangbru over Orkla opp på andreplass over prioriterte investeringstiltak. Løsninga som er skissert er ei gangbru som går parallelt med dagens bru. Det store spørsmålet blir nødvendig om politikerne velger å følge administrasjonens anbefaling.

Det bør de gjøre. Fylkeskommunen bør snarest gi administrasjonen i oppdrag å utrede, prosjektere og kostnadsberegne ei løsning, slik at det kommer en sak på bordet raskt. Uten å vite hva det koster, vil det være vanskelig for politikerne å prioritere. Og selv om det er fylkespolitikerne som bestemmer her, så bør også lokale politikere hive seg rundt. Lokale politikere må presse knallhardt på for at dette tiltaket nå blir realisert, 20 år etter at man faktisk innså at det var helt nødvendig å få på plass ei trygg løsning for myke trafikanter over brua.

Folk i området har ventet lenge nok. Nå er det bare å sette i gang!