Hva er hærverket uttrykk for?

Debatt

Den siste tida er det registrert flere tilfeller av omfattende hærverk i distriktet. I slutten av mars ble to fotballmål satt på høykant ved fotballbanen i Buvika, noe som i verste fall kunne blitt ei dødsfelle om noen hadde begynt å klatre i nettet. Noen dager senere ble et nytt fotballmål påført skader for rundt 3000 kroner.

Forrige helg ble det begått mer hærverk i Buvika. Da ble det knust glass i et busskur på gammelveien, og skadene vil trolig beløpet seg til mellom 10 000 og 20 000 kroner. Ei kvinne som passerte forbi observerte en gjeng ungdommer mens de knuste glassene. Hun filmet også hendelsen, men politiet har så langt ikke klart å identifisere de som sto bak.

Denne helga ble det gjort hærverk på minst ni busskur fra Orkanger barneskole og Coop Extra-butikken på Fannrem. I tillegg er det meldt om knuste busskur på strekningen mellom Svorkmo og Løkken Verk.

Man vet så langt ikke om hærverket på busskuret i Buvika forrige helg har sammenheng med det som har skjedd i helga. Det er imidlertid grunn til å anta at hærverket som er begått i helga på aksen Orkanger - Løkken Verk, har samme gjerningsperson(er), da alt har skjedd i samme tidsrom, nemlig sent lørdag kveld eller natt til søndag.

Helgas hærverk er politianmeldt, og vil trolig beløpe seg til flere titusener. Hærverket er trolig utført av eldre ungdommer, da det på grunn av relativt lange avstander er nærliggende å tro at gjerningspersonen(e) har beveget seg rundt i bil.

Det er bra at hærverket er anmeldt til politiet. Og politiet bør prioritere å finne de skyldige, da slike ting har lett for å fortsette om det ikke settes en stopper ved at de eller den som står bak får kjenne konsekvensene av slik ødeleggende og destruktiv atferd. Samtidig er det kanskje lurt å tenke over at hærverket trolig er uttrykk for noe. Kanskje er det sinne, frustrasjon, markeringsbehov, altså behovet for å bli sett? Uansett er det mulig å tenke seg at ett år med korona har satt spor i mange unge sinn, og at kan være lurt å ta en ekstra samtale med poden i huset om hvordan han eller hun har det, og da helst før tanker og følelser får slike utløp som vi har sett de siste helgene.