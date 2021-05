Har markedsføringa vært god nok?

Debatt





Fylkesrådmannen foreslår å legge ned musikklinja på Follo. Forslaget begrunnes med at det har vært lave søkertall til linja over flere år, og det stilles spørsmål om tilbudet er bærekraftig både når det kommer til økonomi og kvalitet.

I 2012 og 2013 var det til sammen 54 elever på linja, fordelt på tre trinn. Siden har elevtallet sunket år for år, og i år går 27 elever på linja. Søkertallene for høsten viser at det da vil være 25 elever, ni elever på VG1, seks elever på VG2 og ti elever på VG3. Det er slått fast at det bør være minimum 45 elever på linja, altså 15 elever per trinn. Med andre ord så bør elevtallet nesten dobles for at tilbudet ifølge skoleeier, fylkeskommunen, skal være bærekraftig.

Forslaget om nedlegging har skapt et voldsomt engasjement, ikke minst fra lærere ved linja og tidligere elever. Og selv om det kun er få dager til politikerne skal fatte ei avgjørelse, er det ting som tyder på at den voldsomme mobiliseringa kan føre fram. Nestleder i hovedutvalg utdanning i fylket, Hanne Moe Bjørnbet (Ap), opplyser til ST at Arbeiderpartiet vil foreslå å opprettholde musikklinja ved skolen. Hos Arbeiderpartiets "regjeringspartner" på fylket, Senterpartiet, er holdninga litt mer avventende. Hovedutvalgsleder Kari Anita Furunes (Sp), sier partiet trenger flere svar før de kan si ja eller nei til Arbeiderpartiets forslag. Men når alt kommer til alt, skal det nok mye til om ikke Sp og Ap finner sammen også i denne saken, og bevarer linjetilbudet.

Det bør de gjøre. Det vil nemlig være utrolig trist om skolen og distriktet skal miste et slikt tilbud. Men når det er sagt, så må skolen gjøre grep for å øke attraktiviteten til linja. Det går nemlig ei smertegrense for hvor lenge det offentlige skal finansiere et tilbud som ikke er økonomisk bærekraftig. At såpass få søker seg til linja, er et tydelig signal på at tilbudet ikke er attraktivt nok. I praksis kan det være det, men ungdommene som skal søke videregående skole skjønner i så fall ikke det helt. Rektor Øyvind Togstad sier at skolen har satset mye på markedsføring av tilbudet. Men spørsmålet er om markedsføringa har vært god nok.

Hvis musikklinja overlever onsdagens møte i fylkestinget, bør skolen bruke tida fram mot neste korsvei til å trekke til seg mange av dem som nå har engasjert seg kraftig for å bevare tilbudet, og sammen lage en markedsføringsstrategi som kan løfte attraktiviteten opp mot gamle høyder. Samtidig bør man se på om det kan gjøres grep for å styrke kvaliteten på tilbudet ytterligere. Det vil være veldig trist om ikke det lykkes!