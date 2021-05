Ressursmangel truer dyrevelferden

Debatt

I forrige uke kunne ST avsløre at Mattilsynet i Trondheim og omland, med ansvar for sju kommuner og til sammen 300 000 innbyggere, har kun én person ansatt til å følge opp på dyrevernssida. Til sammenligning hadde avdelinga fire ansatte på oppfølging av dyr for fem år siden. Riktig nok har avdelinga tilgang på veterinærer ved behov, samt et team som skal overvåke bekymringsmeldinger. Men dette teamet skal serve hele landsdelen - fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

Situasjonen blir ikke bedre av at dyrevernsnemndene er satt helt på sidelinja. Årsaken er problemene som oppsto da både dyrevernsnemnda og Mattilsynet var involvert i en tilsynssak på en minkfarm i Rogaland for et par år siden, og hvor de to aktørene konkluderte totalt ulikt. Landbruks- og matdepartementet «løste dette» ved å slå fast at dyrevernsnemndene ikke lenger fikk lov til å operere på egen hånd, men alltid opptre med sitt lekmannsskjønn sammen med Mattilsynet. Men så lenge Mattilsynet knapt har ressurser til å sende ut folk på tilsyn, sier det seg selv at dyrevernsnemndene blir sittende uvirksomme med hendene i fanget - en virkelighetsbeskrivelse Kari Elin Lillemo i dyrevernsnemnda for orkdalsregionen også bekrefter. «Tidligere var vi ofte ute og snakket med bøndene, og hadde relativt god oversikt over hva som foregikk. Nå er vi helt utspilt, og aner egentlig ikke hva som foregår ute på gårdene. Det ble bom stopp etter saken i Rogaland for to år siden,» forteller Lillemo.

Samtidig som Mattilsynet er blitt tappet for ressurser til å følge opp dyrevelferd, er det blitt varslet ei økt satsing på det såkalte dyrepolitiet, som nå skal bli landsdekkende. Spørsmålet er hvor vellykket denne ordninga er, all den tid Mattilsynet er såpass tappet for ressurser. Ifølge Dyrevernalliansen ble det i fjor meldt inn 12 406 bekymringsmeldinger om dyrevelferd til Mattilsynet på landsbasis. Bare et mindretall utløste tilsyn, og kun 47 resulterte i politianmeldelse, altså 0,4 prosent.

Fredag stilte stortingsrepresentant Jorodd Asphjell (Ap) et skriftlig spørsmål til landbruks- og matministeren, som et resultat av oppslagene i ST. Asphjell spør om statsråden er fornøyd med ressursutviklinga i Mattilsynet, samt om statsråden vil gjøre noe for å styrke dyrevernsnemndenes rolle for å sikre trygg og sikker dyrevelferd. Det er all grunn til å vente i spenning på svaret fra statsråd Olaug Vervik Bollestad, for situasjonen er rett og slett uholdbar!