Nå er det opp til hver og én av oss

Debatt

Mens spesielt Oslo og Østlandet har vært hardt rammet av koronaviruset de siste månedene, har Trøndelag generelt og orklandsregionen spesielt, opplevd lavt smittetrykk og god kontroll. Men fredag 14. mai smalt det altså i Orkland. Da ble det meldt om én smittet, og 15 personer ble satt i karantene. Dagen etter, lørdag 15. mai, ble det meldt om ni nye smittetilfeller, og det ble satt krisestab. Kommunen skjønte da at man stod overfor et større smitteutbrudd, faktisk det største i løpet av ett døgn siden pandemien traff landet for et drøyt år siden.

I løpet av helga er til sammen 200 personer satt i karantene, og til sammen 11 personer bekreftet smittet, fordelt på to smitteceller. Med kun ett positivt smittetilfelle registrert siden lørdag kveld, hvorav ingen fram til klokka 16 på nasjonaldagen, er det kanskje grunn til å puste litt ut. Ifølge kommuneoverlege Jimmy Wikell har kommunen nå god oversikt over nærkontakter og hvor de smittede har beveget seg de siste dagene. Derfor er det håp om at man har vært såpass tidlig i gang med smittesporing og tiltak, at man vil klare å slå tilbake også dette utbruddet. Wikell forventer imidlertid, på grunn av de mange nærkontaktene, at det vil komme flere positive prøver den neste uka. Men i og med at eventuelle nye smittede etter all sannsynlighet sitter i karantene allerede, er det ifølge Wikell grunn til å være betinget optimist.

Men i og med at utbruddet har forgreninger til flere kommuner, og at det i helga også ble meldt om et smittetilfelle i Skaun, er det all grunn til å være på vakt. For at sommeren skal kunne bli så normal og «fri» som mulig, er vi nå helt avhengig av at folk er ekstra på vakt og følger både anbefalinger og påbud til punkt og prikke framover. For i og med at situasjonen fortsatt er uavklart, at viruset som nå herjer er mer smittsomt en tidligere varianter og at man ennå ikke har hundre prosent oversikt over utbruddet, så er det lite som skal til før det eksploderer - noe man har sett andre steder i landet de siste måneden. Derfor er det hver og én av oss, som nå bestemmer hvordan denne sommeren skal bli.

Dette ble ei spesiell 17. mai-helg. Ikke minst for kommuneledelsen med kommuneoverlegene i spissen, og de mange helsearbeiderne i Orkland, som har stilt opp døgnet rundt de siste dagene for å ta hånd om lange testkøer. Det er all grunn til å takke disse for innsatsen. Og forhåpentligvis vil det i løpet av noen uker være grunn til å takke hver og én av innbyggerne for at man klarte å slå tilbake også dette utbruddet. For dette er dugnad!