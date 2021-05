Taushet fører til tabu og unødvendig mistenkeliggjøring

Debatt

Orkland har i dag to aktive koronautbrudd gående. Det ene dukket opp forrige helg, hvor det lørdag 16. mai ble avdekket hele ni positive prøver, og hvor den siste positive prøven ble bekreftet fredag. Dermed er totalt 11 personer registrert smittet i dette utbruddet. Det andre utbruddet dukket opp med én positiv prøve torsdag kveld, og fem nye positive prøver fredag. De to utbruddene henger ikke sammen, og det siste utbruddet skal ha utspring fra en annen kommune i landet. Når det gjelder forrige helgs utbrudd, har det etter hvert blitt klart at det har utspring fra et arrangement i Melhus den 8.mai, som da i tillegg til Melhus har spredd omfattende smitte både til Orkland, Trondheim og Tynset.

Opplysninger rundt dette arrangementet har det imidlertid tid ikke vært like enkelt å få. Det har nemlig vært mye hysj-hysj fra Melhus kommune rundt hvem som sto bak arrangementet. Trønderbladet har imidlertid, etter en god del fram og tilbake, klart å bringe på det rene at det dreier seg om et arrangement i Melhus kirke, i regi av ei eritreisk kristenortodoks gruppe.

Det er blant annet blitt uttalt at man ikke har ønsket å gi opplysninger om arrangementet på grunn av faren for stigmatisering. Intensjonen bak tausheten er god, men resultatet blir ikke like bra. Det har nemlig kommet fram at kommunikasjon både av betydningen av karantene og isolasjon har vært krevende, og Trønderbladet har avdekket at Melhus kommune har måttet ta i bruk tolk for å nå ut med relevant informasjon, og ikke minst for å få inn informasjon.

Hvorfor er det viktig med åpenhet rundt smitteutbrudd? Hvorfor er det viktig å være åpen om at utbrudd har utspring i flyktninge- og innvandringsmiljøer? Hvorfor har dette offentlighetens interesse? Jo, fordi man har sett at mange utbrudd, blant annet i Oslo, har utspring i disse miljøene. Og da ikke fordi de gir blaffen, men fordi de på grunn av språkbarrierer, medievaner og nettverk ikke alltid får med seg all informasjon. I tillegg er det blitt avdekket at mange innvandrere og flyktninger, på grunn av mistillit til autoriteter og myndighetspersoner fra landet de har flyktet fra, ikke har tillit til myndighetene. Dette er også årsak til at man har slitt i enkelte bydeler i Oslo med å nå ut med vaksineinformasjon.

Og nettopp derfor er det viktig med åpenhet. Mangel på tillit, mangel på informasjon på grunn av språkbarrierer, er nemlig ei utfordring som må på bordet, tas tak i og få gjort noe med. Åpenhet bidrar til inkludering, taushet fører til tabu og unødvendig mistenkeliggjøring.