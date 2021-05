Nå skjer det på Fannrem

Debatt

Et viktig argument både for lokale politikere, næringsforening og andre da det ble jobbet målrettet for å få det nye regiontravanlegget til Orkland og Fannrem, var at det ville avfødes store og viktige synergier lokalt - blant annet i form av arbeidsplasser. Den siste halvannen måneden har vi sett hvordan utviklingssjef i Varig Orkla Arena, Per Jørgensen, har jobbet døgnet rundt for å skaffe sponsorer til anlegget, eller rettere sagt partnere. Og her er det en viktig forskjell i begrepsbruken. Sponsorer forbindes gjerne med pengestøtte uten nødvendigvis store cashback til sponsoren, mens partnerbegrepet innebærer at begge parter kapitaliserer like mye.

Et viktig innsalg overfor partnerne, har vært at det skal etableres et bedriftsnettverk mellom næringslivsaktører i orklandsregionen. Her er målet at næringslivsaktører skal knytte kontakter, samt utveksle kompetanse og ideer. Målet er å skape synergier og økt verdiskaping, akkurat slik politikerne håpet på da de sa ja til etableringa på Fannrem.

Og nå skjer det, til gagns. Flow Group, som består av mange avdelinger over hele landet innen VVS, klima og elektro, har besluttet å etablere ei frittstående avdeling i Orkland. Målet i første omgang er å få på føttene en bedrift med rundt 15 ansatte, men på sikt er målet betydelig flere arbeidsplasser. Salgs- og markedsansvarlig i Flow VVS Trøndelag, Håvard Hildrum, sier til ST at etableringa kommer som en direkte konsekvens av travbaneprosjektet. Det faktum at Flow Group har inngått en partneravtale med travet og at selskapet er involvert i selve bygginga med en kontrakt på rundt 20 millioner kroner, har gjort at selskapet har fått øynene opp for Orkland - et markedsområde som Hildrum omtaler som meget spennende.

Travanlegget vil bety mye for travsporten. Men i et samfunnsperspektiv vil anlegget bety så mye mer - om ting som handler om alt annet enn trav. Fasilitetene som nå bygges på Fannrem vil trekke messer, konserter og andre store arrangementer til Fannrem, gjerne med titusener i løpet av ei helg. Man trenger ikke være økonom for å skjønne hva det vil bety for handelsstanden på Fannrem.

«Dette er en gledens merkedag,» sier ordfører Oddbjørn Bang om Flow-etableringa. Det har han helt rett i!