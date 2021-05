Regnestykket er enkelt, men svaret er ikke like opplagt

Debatt





Kommunedirektøren foreslår å legge ned Ilhaugen barnehage i Buvika. Barnehagen teller i dag 50 unger, og drives i lokalene til Ilhaugen allbrukshus, som kommunen leier til formålet. Kommunen betaler ei årlig leie på 1 176 000 kroner til allbrukshuset, og kommunedirektøren foreslår å ikke fornye leieavtalen når den går ut 1. august neste år. Bakgrunnen for forslaget er å spare penger. Skaun kommune har full barnehagedekning, og har i dag faktisk overdekning i Buvika. Kommunen har stengt ned to avdelinger i paviljongen ved Oterhaugen barnehage i Buvika. I tillegg er gruppestørrelsen ved flere avdelinger i kommunen redusert. Og med utgangspunkt i dette, mener kommunedirektøren at det er kapasitet til å inkludere ungene på Ilhaugen i kommunens egne barnehagebygg. .

Fra et rent økonomisk synspunkt, er kommunedirektørens forslag både riktig og logisk. Bare knyttet til utbygging av vann og avløp i Børsa, samt skole- og barnehageutbygging på Venn og Jåren, må kommunen investere rundt 400 millioner kroner de neste tre årene. Med ei rente på for eksempel to prosent, vil det bety åtte millioner kroner bare i årlige renteutgifter. I tillegg kommer avdrag. Økninga i kommunens kapitalutgifter, altså renter og avdrag, de neste årene, gjør at kommunen er nødt til å redusere på dagens driftsutgifter. Lykkes man ikke med det, må de økte kapitalkostnadene dekkes inn ved kutt i tjenester.

Samfunnsøkonomisk er nok ikke regnestykket like opplagt, i alle fall ikke for folk som bor på Ilhaugen. De setter selvsagt stor pris på å ha barnehage innenfor gåavstand. I tillegg er det ingen tvil om at beliggenheten er helt fantastisk, da man har tilgang på skog og mark på alle kanter. Forslaget om nedlegging og overflytting til Oterhaugen barnehage, har derfor møtt voldsom motstand. Engasjementet blant foreldrene er stort, og torsdag kveld ble det på kort varsel arrangert et informasjonsmøte utenfor allbrukshuset. Beboerne på Ilhaugen mobiliserer nå kraftig foran behandlinga av saken i formannskapet 3. juni.

Egentlig er dette en sak som administrasjonen i kommunen kunne ha avgjort på egen hånd. Men i og med at saken er såpass inngripende for et folkerikt lokalsamfunn, har man valgt å løfte den opp på politikernes bord. Ordfører Gunn Iversen Stokke (Sp) sier hun vil se alle tallene og framskrivingene før hun sier ja eller nei til forslaget. Uansett blir politikernes oppgave å finne den løsninga som gagner kommunens innbyggere best totalt sett. Regnestykket er enkelt, men svaret er ikke nødvendigvis riktig: Nedlegging vil frigjøre 1,2 millioner kroner på kommunens driftsbudsjett. Men om det veier opp for det samfunnsøkonomiske tapet for folk på Ilhaugen, er en annen sak. Det er hva politikerne må finne svar på.