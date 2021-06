Lokalbankene bygger og vedlikeholder lokalsamfunn

Debatt

Heim kommune har havnet på Robek-lista og er av den grunn tvunget til å gjennomføre tøffe prioriteringer når det kommer til økonomi. I tillegg til å tilby lovpålagte tjenester til befolkningen, er kommunene også viktige økonomiske bidragsytere til lag og foreninger, slik at disse kan tilby innbyggerne opplevelser som styrker trivsel og bokvalitet. Men på grunn av den økonomiske situasjonen kommunen har havnet i, måtte politikerne denne nylig avslå samtlige sju søknader om økonomisk støtte til lokale lag og organisasjoner - alle aktører som bidrar til betydelig økt trivsel og bolyst i lokalsamfunnet.

Det er både forståelig og helt riktig av kommunen å prioritere som den gjør, da kommunens viktigste oppgave er å sikre driftsmidler til blant annet helse, skole, barnehage og eldreomsorg - med andre ord helt grunnleggende og lovpålagt infrastruktur. Da er det imidlertid godt å se at lokalbanken tar ekstra ansvar. Av de sju søkerne som fikk avslag fra kommunen, er Hemne sparebank allerede inne med støtte til fem av dem. På strak arm hasteinnkalte banksjef Tor Espnes til et intermøte i banken. Noen få strakser etterpå lå det 21 000 kroner på bordet til hver av de to aktørene som banken ikke allerede støtter - Stolpejakten og det lokale hørselslaget HLF Heim.

I tillegg til å være finansielle institusjoner for både næringsliv, private og det offentlige, har bankene i Norge lange og sterke tradisjoner som samfunnsbyggere. Og ute i distriktene er det gjerne lokalbankene som først og fremst tar dette ansvaret. Og selv om pengene som bankene bruker kommer fra kundene, altså innbyggerne, så er det ingen selvfølge at millioner av overskuddet pløyes tilbake til lokalsamfunnene. Men dette ansvaret har lokalbankene tatt på alvor gjennom mange, mange år, og på den måten bidratt mye til å skape gode lokalsamfunn, ikke minst for barn og unge.

Hemne sparebanks sponsorbidrag til HLF, vil være viktig for å kunne beholde en audiograf på Kyrksæterøra - et tilbud som betyr mye for mange eldre. Til sammen bidrar banken med til sammen tre millioner kroner i gave- og sponsormidler i sitt nedslagsfelt. En annen lokalbank, Orkla sparebank, bruker rundt seks millioner kroner årlig på gave- og sponsormidler. Også Rindal sparebank pløyer årlige millionbeløp inn i lokalsamfunnet de betjener. Dette viser hvor viktige lokalbankene er når det kommer til å skape, vedlikeholde og bygge lokalsamfunn.