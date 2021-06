Debatt

Ein kveld fann eg uforvarande ut at fotball-EM har begynt. Det starta med ein ganske livlaus danske på ein fotballbane. Eller -arena nymotens sagt. Eg tenkte først at no har NRK laga ein serie sakte-TV om «Hjartestans time for time». Eg veit dei elskar slike seriar, men så forstod eg samanhengen. Og den nye serien dei planlegg heiter ikkje «Hjartestans», men «Sekundvisaren minutt for minutt». Eg ventar spent og gler meg gruvsamt.

Seinare kom eg like tilfeldigvis til å sjå ein kamp mellom søta brør og Spania. For meg såg det ut som spansk ballett mot beksaumprega svensk gammaldans. Der tok eg visst feil, for fot-balladen enda uavgjort 1-1. Språkbruken er litt merkeleg, for ein uavgjort kamp er i dei fleste høve også avgjort.

Den norske landslagstrenaren har sjølv opp- og overlevd hjartestopp på grasmatta. Slik kunne Norge ha stilt med toppkompetanse i EM, men fotballverda er urettferdig, og vi ryk alltid ut i kvalifiseringskampane. Derfor veit ingen kva vi kunne prestert i eit meisterskap. Vi skal elles ikkje klaga. Det er da berre 85 år sia Tippen Johansen & Co. vann bronse i Hitler-olympiaden anno 1936. Den bragda er framleis rosverdig. Store nasjonar som Kina og Kenya har visst aldri vunne medaljar i fotball. Heia Juve, Kvammen og Brustad!

Skal Norge oppleva noko tilsvarande igjen, trur eg vi må sende i veg damelandslaget og håpe på ein vennleg kjønnstest. Da ville virile italienarar og ditto franskmenn få andre bollar å tenke på. Mest truleg ville både karane og spelet gå i stå og skiple resultatet. Publikum ville nok heie patriotisk på pøykane sine, men i fotball er det ingen samanheng mellom å miste mælet og bli mållaus.

På heimebane har Fotball-EM på TV skapa samlivsvanskar i mange familiar. Når den eine parten MÅ sjå alle fotballkampar og den andre treng ein dagleg dose krimfilm, kan det lett skjera seg. Den «krimsjuke» finn ikkje særleg spenning i høge skoknottar og råe taklingar. Om det ikkje blir skilsmisse, så forpestar irriterte utsegner lufta: «No pakkar eg snart kofferten!»

Å unngå slikt kostar dyrt. TV på alle rom er minstekrav for full dekning. Toalettet lyt reknast med. Det kan gå skit i alle fotballkampar, og forståsegpåarane i studio serverer strålande pisspreik. Mange meiner TV-fotball dagen lang er helsefarleg. Livet blir for stillesittande, men her finst gode motargument. Å sprette opp av bestestolen i ellevill fryd eller beiskt sinne kvart femminutt gir tross alt ein del mosjon.

Skulle du framleis hungre etter ein månads inntak av EM-fotball, kan du mange stader eta deg mett på annan ball kvar torsdag. Herren velsigne «balldagen»!