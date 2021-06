Å, som vi lengter...Men hva lengter vi egentlig etter?

Debatt

Å, som vi lengter...

Dette hevdes i alle fall fra mange hold der det blir slått fast at vi nordmenn lengter oss nesten syke etter å gå ut på restaurant for å møte andre mennesker. Vi lengter etter å gå på konserter, myldre i gatene og endelig få være sosiale igjen.

Dette hevdes altså om oss nordmenn som er et folkeslag som slettes ikke har hatt for vane å gå ut og spise eller myldre i gatene. Bortsett fra i de store byene, så var ikke de lokale spisestedene akkurat overfylte før koronaen heller. Vi er mer et folk som mye heller bestiller catering og spiser hjemme, og som inntar TV-stolen og ser på middelmådige serier og gamle filmer hjemmefra. Skal vi først høre musikk, så er det både billigere og mer behagelig å se den via TV-skjermen samtidig som vi inntar fredagstacoen med en kald pils eller et glass rødvin

Så hva er denne greia med å lengte, nå som vi endelig har fått over ett år der vi har sluppet å være sosiale, for i stedet å kunne bruke tid og penger på å pusse opp hus og hjem, eller kjøpe ny hytte, samtidig som vi har realisert drømmen om familiehund nå som vi likevel må være hjemme på grunn av denne hersens pandemien.

Les også: Det er noe med denne evige samvittigheten

Hva er så dette maset om å lengte, nå som vi endelig kan leve livene våre slik vi drømmer om innenfor den lille kjernefamilien på to voksne og noen unger, inkludert til nød et par vennefamilier som vi kan dra på campingferie sammen med. Koronaen har faktisk gjort det lovlig ikke å inkludere alle, da det er innført et nytt begrep, kohort, som betyr nøyaktig det samme som klikkdannelse. For

noen år siden var det lite ære i å opptre i klikker og utestenge andre. Nå lager folk snevre klikker, kaller dem kohort og henviser til Erna, Høie og Espen Nakstad.

Med hvilken grunn har vi så til å lengte, nå som vi lever livene våre uten stemplingsur med muligheter for å stikke til skogs i lunsjen uten å måtte stå til rette for noen. I vår nye hverdag behøver vi ikke hilse hjertelig god morgen til en kollega vi innerst inne ikke liker. God helg og god ferie er også glemte fraser, for ikke å snakke om den gode klemmen fra en god kollega som kunne snu en dårlig dag til en god dag.

Den nye hverdagen, som følger med koronaen, er at mange er blitt enda mer innadvendte, der vi styrer mest med våre egne private ting. Selvsagt med unntak av blant andre helsepersonell, frisører, lærere, barnehageansatte, butikkmedarbeidere, de som jobber i restaurant, bussjåfører; kort sagt alle dem som ikke kunne stenge seg inne på et hjemmekontor og heller ikke kunne stikke på skitur i spisepausen. De måtte stå i pandemien, nærmest til krampa tok dem.

Disse folka har grunn til å lengte etter et normalt liv og til en hverdag der folk forhåpentligvis kommer ut av hjemmehula si igjen. Hvis da ikke hjemmesitterne velger å stikke til skogs eller fjells med den vesle kohorten sin for å tilbringe kveldene i ei hengekøye rundt bålpanna. Det er stor grunn til å tro at det er slik godt etablerte nordmenn faktisk foretrekker å leve livene sine. I så måte gjorde ikke covid-19 særlig stor forskjell på Ola og Kari Nordmann sine liv, bortsett fra at de rappet fra dem Syden-turen da.