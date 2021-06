Tapetserer nettfronten med slankesaker - treffer som et svijern

Debatt

Fedme er et økende problem i alle vestlige land. Konsekvensene av fedme er ingen lystig lesing, da personer med fedme får hyppigere høyt blodtrykk, åreforkalkningssykdommer med hjerteinfarkt og slag, diabetes, gallestein, visse kreftformer og lidelser i bevegelsesapparatet. Som en følge av slike sykdommer gir fedme økt risiko for å dø tidlig, ifølge nettdoktor.no.

Men overvekt kan også føre til psykiske lidelser, ikke minst blant unge. På sosiale medier bombarderes man med bilder av den perfekte sommerkroppen, hvordan den skal oppnås, og ikke minst så jakter mange unge mennesker på likes når de legger ut bilder av seg selv. Men det er ikke alle som får denne bekreftelsen, det er ikke alle som får noen likes. I stedet opplever altfor mange negative kommentarer på utseende og kropp. Og man trenger ikke være hodelege for så skjønne at dette avføder et voldsomt kroppspress, et press som også kan være tungt å bære for den med den «perfekte sommerkroppen», da dagens unge gjerne ikke opplever det perfekte som perfekt nok. Og for dem som bærer på et kilo eller to for mye, oppleves denne idealdyrkinga av det perfekte på sosiale medier som et svijern som rammer både kropp og sjel.

Tradisjonelle medier har, i motsetning til mange sosiale medier, forpliktet seg til å ha et filter som vurderer samfunnsnytten og ikke minst konsekvensene av det som publiseres. I så måte er det litt bedrøvelig å se hvordan dette filteret fungerer hos flere av de største tradisjonelle mediene i Norge. En titt på det aller største søndag, VG.no, viser en front som nærmest er «tapetsert» med saker om hvordan du fjerner de ekstra kiloene. Og det er heller ikke snakk om noen få kilo ekstra, nei, her er det titalls kilo som forsvinner av det som forhåpentligvis skal bli en «sommerkropp»: «Har gått ned 20 kilo: -Handler kun om en ting», «Isen med færrest kalorier», «Vil nyte livet - og gå ned 40 kilo», «Line gikk ned 50 kilo: Har et budskap til alle som vil endre livsstil», «Knekkebrødkuren: Effektiv og trygg for den som vil gå raskt ned i vekt». Til sammen fem saker som handler om vektreduksjon. Og klikker man i tillegg på saken; «Folkesykdommen som bekymrer ekspertene», så handler den også om fedme.

Sett i lys av helserisikoene knyttet til overvekt, så er det positivt at mediene setter på dagsorden saker som kan «hjelpe» overvektige til et sunnere og bedre liv. Men når nettavisfronten til VG, på en og samme dag, torpederes med seks saker som forteller det norske folk hvordan en kropp skal se ut, og ikke minst ikke se ut, så blir det i overkant. Da blir det like mye et svijern som ei hjelpende hånd. Og det bør vi alle tenke over, i ei tid hvor stadig flere unge utvikler psykiske lidelser, deriblant spiseforstyrrelser!