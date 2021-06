Visste du at det nå nesten er umulig å være homofil i Polen?

Debatt

Et alarmerende eksempel på at myndigheter og storsamfunn aktivt jobber imot menneskers grunnleggende frihet, finner vi akkurat nå i vårt europeiske nabolag. LHBT+-personers fratas sin frihet og sine grunnleggende menneskerettigheter i Tyrkia, Ungarn, Russland. Aller verst er det kanskje i Polen, der over 100 kommuner siden 2018 har erklært seg for såkalt «homo- og transfrie soner».