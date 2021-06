Nei til fritt skolevalg – Reint karakterbasert opptak til videregående opplæring!

Debatt

Det høres jo så flott ut, at ungdom skal få velge hvilken skole de selv ønsker. Men i praksis betyr det et rent karakterbasert opptak. De elevene som går ut fra grunnskolen med de beste karakterene, står fritt til å velge fra øverste hylle. For det er slik det blir. Mens elevene som kanskje er mindre teoretisk sterke, eller av andre grunner ikke har et vitnemål som tilser at de har den muligheten, vil kunne havne på skoler lagt fra hjemmet, eller skoler som har færre og dårligere tilbud. A og B skoler. Og hvilke skoler er det lærere ønsker å jobbe på? Mest sannsynlig A skolene. Bare dette punktet får meg til å grøsse. Vi skal dele ungdommene våre i flinke og mindre flinke elever. Jeg er ikke imot at elever skal sette seg mål og satse her i livet. Det er sunt å ha drømmer og visjoner, og vi trenger målretta, flinke folk i vårt samfunn. Men er det ensbetydende med 6`ere på vitnemålet fra ungdomsskolen? Over hode ikke etter min mening.

Nærskoleprinsippet har fungert veldig bra i Trøndelag fram til nå. Hvorfor skal regjeringen pålegge fylkene å endre på dette? Det er kanskje ikke så stort problem i Oslo, hvor det er en kjapp busstur til neste skole, men fylkene er svært ulike, geografisk. I Trøndelag kan du regne med å måtte ta buss i minst en time for å komme deg til skolen, eller så må du flytte på hybel i nabokommunen før du er moden nok til det. Nærskoleprinsippet fungere slik at du først og fremst skal komme inn på din nærskole så lenge de har den linjen du søker. Hvis ikke har du mulighet til å komme inn på andre skoler med ønsket linje. Ergo har elevene som ønsker andre tilbud også i dag mulighet til å velge.

Er det distriktet eller byer som er tapere i kampen om elevene? Også her er det distriktet som er taperne. Det er ikke en hemmelighet at regjeringa jobber hardt for å ramme distriktsnorge på flere områder. Og nå vil de altså sørge for at distriktene som sårt trenger innbyggere og arbeidskraft, kanskje mister sine videregående skoler. Det er jo en kjensgjerning at veien tilbake til heimkommunen din blir «lengre» om du flytter ut av bygda når du er 16, enn om du flytter når du er 19. Og hvor er det meste av industri, fiskerinæring, jordbruksnæring etc ligger? Du finner ikke mange fiskerinæringer i store byer. De ligger i distriktskommunene langs kysten vår. Og er det ikke da rett og rimelig at opplæringen ligger i nærheten? Vi trenger enorme mengder fagarbeidere i ulike yrkesgrupper i åra som kommer, og vi trenger derfor ungdom og lærlinger. Er det ikke nettopp der hvor næringa ligger at vi bør satse på utdanninga? Med det grepet regjeringa nå har gjort, vil de videregående skolene i distriktene forvitre. Det er allerede en stor utfordring å få elever på skolene. Elevtallene går nedover og linjer på skolene blir lagt ned. Vi trenger en overordnet skolepolitikk som også gir distriktene mulighet til å utvikle seg, skape nye arbeidsplasser og fylle stillinger som trengs for å gi innbyggere gode tjenester. Med ordningen regjeringen ønsker, vil distriktskommunene tape. Og det viktigste, de eneste vinnerne er de med gode karakterer og som er resurssterke. Dette er ikke frihet, inkludering og fellesskap. Det er frihet for få, ekskludering av mange og utenfor skap i samfunnet. Slik vil ikke Arbeiderpartiet ha det. Heim Ap er soleklar på dette punktet. Vi trenger vår videregående skole i Heim kommune. Og vi trenger våre ungdommer i bygda, både nå og for fremtiden.