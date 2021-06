Stokkes svar står ikke til troende

Debatt

Når man leser Senterparti-ordfører Gunn Iversen Stokkes svar til meg, om den politiske farsen Klettkrysset nå har blitt, så tenker jeg at det ikke er rart at mange velgere opplever politikerforakt i dette landet. Stokke skriver nå at hun ikke vil ha Klettkrysset inn i NTP (Nasjonal transportplan), men vil heller at «… statens Vegvesen og direktorat selv erkjenner rotet og betaler nytt kryss (…)» Tror Iversen Stokke at det ligger hundrevis av millioner ubrukte kroner rundt omkring på de ulike kontorene hos Statens Vegvesen? Det kan nesten virke slik, i og med at nytt, fullverdig Klettkryss er kostnadsberegnet til omtrent en halv milliard kroner.