Stolte av Pride

Debatt

Jeg er oppvokst i Polen, et land som et betydelig mer konservativt enn Norge på mange områder. Mens jeg ennå bodde i mitt fine hjemland, ble jeg kun kjent med to homofile menn. Kun én av dem var komfortabel med å snakke om legningen sin foran andre. Han emigrerte senere til et annet, mer liberalt land. Den andre mannen lever fortsatt i Polen, i skjul, i 2021, i en alder av 30 år. Han tør ikke fortelle åpent om hvem han er.

Debattklimaet i Polen, når det kommer til alt som går ut over den tradisjonelle heteronormative oppfatningen av forhold og kjønnsroller, er nemlig hardt. Å være åpen homofil, bifil, trans eller ikke-binær, er rett og slett uhørt for mange.

Heldigvis går tiden fremover, og jeg kjenner mange som i dag omfavner et større spekter identiteter enn det som var “akseptabelt” for bare noen få år siden. Likevel vitner innføringen av LHBT-frie soner, innstrammingen i tilgangen til seksualundervisning i skolen, samt rettslige konsekvenser for aktiviteter som bruker sin ytringsfrihet, om at det fremdeles er lang vei å gå i deler av vårt «demokratiske» Europa.

Vi som bor i Norge finner en spesiell glede i å av og til sammenlikne oss med andre land og skryte av hvor langt vi er kommet. Men også her blir regnbueflagg revet ned og stjålet. Skeive blir sjikanert, latterliggjort og truet, også her. De er mindre tilfreds med livet enn øvrig befolkning, og de opplever også ensomhet i større grad, samt dårlige psykiske helse. Dette melder SSB.

Hva er de egentlig som enkelte har imot mangfoldsfeiringen og støtteerklæringen til Norges og verdens skeive?

Jeg har hørt det utallige ganger: «Jeg har ikke noe imot homofile, men MÅ de vise deg frem sånt?», «Å ha Pride for skeive er diskriminerende mot oss som er hetero og ikke har en egen markering!». Og: «Det er ikke rart at det byr folk imot, når de kler seg så rart og demonstrerer på DENNE måten».

Nei. Det er ikke på grunn av regnbuer, glitter, kyss, fargerike klær og markeringer at du føler ubehag med møte med skeive mennesker. Andre har ikke skylda for dine forutinntatte holdninger. Disse må du ta ansvar for selv. Å føle avsky mot andre mennesker som aldri har gjort deg noe som helst, er ikke noe du kan kreve å få forståelse for.

Hvordan kan vi som samfunn bli mer inkluderende, mer rause, omfavne alle? Jo - vi trenger en kollektiv stolthet rundt Pride. Alle mann!

«Vår kultur» er ikke i fare. Heterofile er ikke i mindretall. Usannheter hjelper ingen. Pride er ingenting å frykte - det er en begivenhet som fortjener å feires!

Heldigvis trengs ikke hetero-Pride i dag. Takk og pris!

Men regnbue-Pride - det trengs! La oss markere det!

Olga Irmina Ucinska

polsk og stolt av Pride