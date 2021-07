Trenger medforfatter til nye kapitler

Debatt

Historien startet i 1955 da Magnar Foss startet Foss snekkeri i Meldal. Historien skulle etter hvert utvikle seg til å bli et eventyr, nå i regi av Morten Foss ved roret. Kjøkken, garderober og bad fra Fossline er i dag nemlig kjent over hele landet som kvalitetsprodukter. Med 28 ansatte på Foss snekkeri på Å og 14 ansatte på Foss plater på Løkken, er Foss-bedriftene en hjørnesteinsbedrift, ikke bare i gamle Meldal kommune, men også i dagens Orkland.

Nå er Morten Foss og co. i ferd med å skrive nye kapitler i dette industrieventyret på Løkken og Å, men trenger nå en «medforfatter». Foss snekkeri har nemlig planer om å investere 13 millioner kroner til oppgradering av dagens bygg på Å, samt 12,7 millioner kroner i maskiner og utstyr. I tillegg foreligger det planer om å investere et par titalls millioner kroner på Løkken. Men behovet stopper ikke der. Bedriften ønsker å sette opp et nytt produksjonsbygg på Å til nesten 35 millioner kroner, og det er her medforfatteren inviteres inn. Bedriften har anmodet Orkland kommune om å ta investeringene og sette opp dette produksjonsbygget, slik at Foss snekkeri kan komme inn som leietakere. Årsaken er at bedriften ikke ser seg i stand til å ta denne investeringa selv. Skulle de ha gjort det, snakker man totalt om ei investering på opp mot 80 millioner kroner.

I utgangspunktet vil ei slik løsning ikke belaste driftsbudsjettet til Orkland kommune, da leieinntektene vil forsvare kommunens kapitalkostnader, og kanskje vel så det. Risikoen ligger i om eventuelt lokalene skulle bli stående tomme som følge av at leiekontrakten av en eller annen grunn skulle bli sagt opp. Å få fylt opp næringsbygg i utkantstrøkene trenger nemlig ikke å være så enkelt. Så langt har politikerne vært negative til å ta denne investeringa, men tilbudt å dekke 20 prosent av investeringsbehovet. Dette skulle egentlig vært behandlet i kommunestyret i forrige uke, men saken ble utsatt.

Kommunen har tidligere sagt ja til en slik løsning i forbindelse med bygging av et næringsbygg på Krokstadøra, samt med Isfjord. Således er det ingen formelle eller presedensskapende argumenter for å si nei. Men det finnes en god del argumenter for å si ja. Rentebetingelsene er mer utfordrende når det skal investeres på Å, kontra for eksempel Orkanger. En annen ting er at kommunen har bedre rentebetingelser enn private aktører. Og ikke minst så vil kommunens «bidrag» utløse store investeringer fra bedriften selv, noe som vil bety ei betydelig satsing og ikke minst sikring av arbeidsplassene. Derfor bør politikerne lete godt etter muligheter for å være litt rause når de får saken på sitt bord. Verdiskapinga vil nemlig være stor.