Prestegården kan bli et aktivum for lokalsamfunnet

Debatt

Opplysningsvesenets fond (OVF) ble opprettet i 1821 med formål om å «tilgodese kirka og fremme opplysning i landet». OVF eier og forvalter i dag mange store eiendommer, deriblant mange presteboliger. De siste årene har det imidlertid dukket opp saker som kan tyde på at fondet ikke har vært en veldig god eier når det kommer til forvaltningsbiten. Mange prestegårder har nemlig forfalt i fondets eie. Prestegårdslåna i Børsa har lenge vært en kattepine for Skaun kommune, da låna, som er flere hundre år gammel og freda, er i så dårlig forfatning at det knapt har vært forsvarlig for folk å oppholde seg der.

Også bygningsmassen på prestegården på Fannrem må trygt kunne sies å være i dårlig forfatning. Prestegårdslåna har stått tom side 2015, og forfallet har eskalert de siste årene. I fjor sommer gikk Arne Gjønnes i kirkegårdskomiteen ut i ST og kritiserte OVF for ikke å følge godt nok opp sine plikter med å ta vare på disse kulturhistoriske eiendommene. Knut Berg i OVF svarte da at man har sett behovet for rehabilitering av prestegårdslåna på Fannrem, og at «saken» var satt på dagsorden.

Nå har imidlertid stortingsrepresentant og fannremsbygg, Jorodd Asphjell (Ap), hjulpet OVF med å sette saken på dagsorden. I forrige uke gikk Asphjell ut og pekte på at han synes det er veldig trist at eiendommen bare står der og forfaller. Samtidig lanserte han en idé om invitere til en økonomisk dugnad for å få satt bygningsmassen i forsvarlig stand, slik at eiendommen kan bli et aktivum for kommunen. Asphjell uttaler at Orkdal prestegård kan og bør bli Orklands svar på Hornemannsgården i Trondheim, hvor pensjonistforeninga sammen med husflidslaget, historielaget, hagelaget og andre lag og foreninger kan samles med sine aktiviteter. Han lanserte også ideen med å etablere kafédrift, og at for eksempel næringslivet kan komme på banen og bidra økonomisk til en slik «dugnad».

Ideen er meget god. Om ideen realiseres, vil det staselige bygget bli tatt vare på, pluss at det vil bli et stort aktivum for hele lokalsamfunnet. Et møte med OVF er allerede avtalt, og det er bare å krysse fingrene for at OVF, Orkland kommune, næringslivet og andre frivillige vil komme i mål med et slikt prosjekt som Asphjell beskriver. I så fall vil Orkdal prestegård kunne bli et signalbygg med pulserende aktiviteter til både glede og stolthet for kommunens innbyggere.