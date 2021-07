Veidekket er som redskaper fra steinalderen

Debatt





Resdalsvegen, som går mellom Å i Orkland kommune og Rindal, har vært tema i STs spalter i flere tiår. Fellesnevneren er at er at grusdekket på den rundt 17 kilometer lange strekningen er i veldig dårlig forfatning. Hvert år er det blitt meldt om en vei i oppløsning i forbindelse med teleløsninga, om store huller og om dype spor. Veien brukes av veldig mange hyttefolk hele året, da Resdalen huser et stort hytteområde med stor aktivitet både sommer og vinter.

Problemet med grusveier er ofte at bærelaget blir for dårlig, slik at veien blir myk, og dermed sporete og hullete, ved mye nedbør. Nå har imidlertid veieier, Trøndelag fylkeskommune, gjort grep for å styrke veikroppen. Det er gjort ved å ha på grov pukk, altså knust fjell, som når den «trykkes» ned i veikroppen av bilhjulene, bidrar til å forsterke veikroppen slik at den blir mer robust.

Problemet er bare at den steinen som er brukt er for stor og skarp. Bilder som ST har fått tilsendt viser steiner så skarpe at de ville ha egnet seg godt til kniver, pilspisser og økser i steinalderen. Problemet er bare at det som nå angripes av disse «steinalderverktøyene», er bildekk. De siste ukene har svært mange bilister meldt om punkteringer. I helga opplevde Randi Lund å punktere på to hjul samtidig. Hun kunne videre fortelle om en hyttenabo som hadde punktert på vei til butikken på Å, og på ei facebookgruppe er det meldt om mange punkteringer bare den siste uka. «I forrige uke punkterte nesten alle som kjørte på veien,» opplyser Jon Drugli til ST.

Man trenger ikke være veiingeniør for å forstå at mange vil punktere når det legges skarpe pukksteiner på veien. Steinene setter seg gjerne fast mellom rillene på dekkene, og trykkes inn gjennom gummien når bilen kommer på hard asfalt. Dette bør de som er ansvarlige for vedlikeholdet både forstå og hensynta. Det er flott at veien rustes opp ved at bærelaget forsterkes. Men ved bruk av slik masse, så må det umiddelbart legges et lag med finere grus oppå, slik at veien blir kjørbar. For det er den nemlig ikke i dag.