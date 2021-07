Har ropt høyt lenge - endelig er de hørt

Debatt

Takket være påtrykk fra oppsitterne over mange, mange år, blir nå endelig veien som i flere tiår har vært ei skam for fylket, Sundlivegen, rustet opp. Og bare så det er sagt, det var på tide.

Veien har framstått som en dårlig kjerrevei i flere tiår. I 2017 skrev oppsitter Olav E. Nilssen et brev til fylket, hvor han påpekte veiens elendige forfatning og der han ba om at det nå var på tide å prioritere opprusting av denne veien, som går mellom Fannrem og Lauvåsen i Orkland. Nilssens «bønn» kom i forlengelsen av flere tiår med «bønnerop» fra oppsittere langs veien. Men eneste respons fra de «høye makter» ble aldre mer enn litt flikking på de verste hullene, samt retting av noe autovern som mer eller mindre hang i løse lufta.

Man har aldri trengt å være veiingeniør for å se at veien har vært i dårlig forfatning. Ingen, verken fylkespolitikerne, som har ansvaret for veien, eller andre har vært uenig med oppsitterne. Men så lenge pengesekken har vært tom, har denne veien aldri blitt prioritert. Selv om den har vært, og er, veldig trafikkfarlig, spesielt når store tømmerbiler ratter av gårde nedover den svingete og smale veien i vårløysinga, er ingenting blitt gjort.

Men en som aldri har gitt opp kampen for veien, er Olav E. Nilssen. Sammen med ST i fjor vår, dokumenterte han veiens elendige forfatning med både vater, rettholdt og høylytt stemme. Bilder av store sprekker i veibanen, autovern som la vannrett i lufta, nivåvariasjoner på veidekket på opp mot 30 centimeter og flere «raskanter», var det som endelig fikk politikerne til å reagere. Ordfører Oddbjørn Bang (Sp) var ledsager da partikollega og hovedutvalgsleder for vei på fylket, Hallgeir Grøntvedt, kom på befaring i kjølvannet av STs oppslag, og slo fast at veien måtte utbedres.

Nå er åtte millioner kroner og entreprenøren som skal utføre arbeidet, på plass. Det som folk i området har ropt høyt om og ventet på i flere tiår, skjer - endelig. Og det er utvilsomt folkets røst og en utvalgsleders vilje til å lytte, som er årsaken til at ting er satt i bevegelse - at veien blir utbedret. Saken er et eksempel på hvordan demokratiet kan og bør fungere, hvordan samspillet med media bør fungere for at folkets røst skal nå fram til beslutningstakerne, og ikke minst bli lyttet til. Nå er endelig «sagaen om Sundlivegen» blitt en gladsak, takket være innbyggernes iherdige ståpåvilje.