Når ble jordforbedring det samme som jordflytting?

Debatt

Allerede på kong Salomos tid var det kjent at hastverk er lastverk. Men når Travet skal frem, med næringsutvikling som alibi, ser det ut til at hastverk er gitt forrang. Når kommunen i tillegg har makta, bukta og begge endene, minner det unektelig om bukken og havresekken.

Forut for en jordflytting er det sannsynligvis to forhold som må klarlegges: Egner det aktuelle jordsmonnet og mottakerarealet (egnethet, kostnad og transportavstand) seg for flytting eller ikke?

Mottakerarealet på Storås synes å ha vært dårlig egnet for jordflytting. 35.000 m³ stein måtte bort og

60.000 m³ masse måtte nedknuses angivelig for å få et tilfredsstillende B-lag, fordi jordsmonnet i B-laget på det eksproprierte arealet på Fannrem (ca.70.000 m³) var for humusfattig.

Hvis dette ikke var kjent på forhånd har planleggingen stått til stryk. Hvis det var kjent på forhånd er det å håpe at Statsforvalteren tar tak i det. Det eneste fastpunktet i prosjektet ser ut til å vært transportavstanden Fannrem-Storås T/R.

For øvrig tyder dette prosjektet på at kommunen, selv om den har skiftet navn, forsvarer sin bunnplass (308. plass) blant landets kommuner når det gjelder saksbehandling.