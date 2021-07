Livsfarlig vei må legges om

Debatt

Skaun kommune har i mange år jobbet med å få flyttet fylkesvei 6634, Rossmoveien, til en ny trasé med utgangspunkt i ei rundkjøring ved tilhengerfabrikken i Børsa. I 2019 gikk daværende ordfører Jon P. Husby og utvalgsleder Øystein Wiggen ut og truet med å stenge dagens vei, som går mellom ungdomsskolen og barneskolen i Børsa.

Planen og målet var å få ferdigstilt ei omlegging av fylkesveien før den nye ungdomsskolen sto ferdig bygd. Men utfordringer med finansiering av prosjektet, gjorde at det målet aldri ble nådd. «Veien skulle vært klar i oktober, så nå må vi sette hardt mot hardt. At veien skal legges om i forbindelse med bygginga av ny skole, står i planarbeidet som Statens vegvesen og fylkeskommunen tidligere har sluttet seg til,» uttalte Wiggen i august 2019. Siden har det skjedd fint lite, etter at fylkeskommunen kun ville bidra med 12 millioner kroner av ei totalregning på 75 millioner kroner - en sum som nok er betydelig høyere i dag.

Lørdag kunne ST fortelle om Mary Mo og to venner som har telt trafikken i Børsa sentrum over flere dager. Og mens Arbeiderpartiets gruppeleder, Siri Grøttjord, og Senterpartiets Øystein Wiggen tipper at den såkalte årsdøgntrafikken ligger på noen hundre, viser fasiten til Mo 2148 biler på veien, hvor flere hundre skoleelever i alle aldre utenom sommermånedene ferdes på kryss og tvers.

Dette faktum viser at politikerne i Skaun ikke kan la denne saken ligge. Skaun er en vekstkommune, og Børsa er sammen med Buvika tettstedet hvor det legges opp til at veksten skal komme. Selv om det er fylkeskommunen som eier veien og dermed er ansvarlig for å få flyttet den i tråd med vedtatte planer, bør politikerne i Skaun gå sammen på tvers av konstellasjoner og partigrenser og gjøre hva de kan for å nærmest tvinge fylket til å ta ansvar. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sine folk på fylkestinget, som de bør forsøke å påvirke til å forstå at dette er en meget viktig sak for Skaun kommune. Det viktigste er selvsagt trafikksikkerheten. Det andre er at hvis kommunen skal få den veksten som er planlagt og som det er budsjettert med, så må det legges til rette med infrastruktur som gjør det forsvarlig å bygge ut flere boligområder. Å sluse flere tusen biler i sikksakk mellom hundrevis av skoleunger, er ikke forsvarlig. Det må fylkespolitikerne få hjelp til å forstå.