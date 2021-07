Orkanger skal være en aldersvennlig småby

Debatt

Grethe Gravrok Sand utfordret til debatt om møtekultur og mangel på politisk åpenhet i Orkland. Torstein Larsen fra Pensjonistpartiet svarer i avisa som om han er offer for en majestetsfornærmelse.

Grethe nevner at Pensjonistpartiets leder nå også er leder i Orkanger Pensjonistforening, og at han (igjen) stemte mot tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for eldre på Orkanger. Påpekningen er ikke ufin, men relevant. Hva om Knut Even Wormdal fra Småbylista uten et ord hadde stemt mot tiltak for å synliggjøre Nerøra mens han jobber for det på fritida

Orkanger er en eldreby

Den konkrete saken: Et forslag fra Småbylista om å flytte 2 mill. kr. fra asfaltering til trafikksikkerhet (fortau), og i tillegg å bruke 300 000 kr på å fjerne fortauskanter i kryss på Fannrem og Orkanger. Pensjonistpartiet sa «nei» uten noen forklaring sammen med den politiske flertallsgruppa.

Småbylista har jobbet i flere år for fortau og bedre kryssinger i sentrumsområdene fordi:

Utbygginga av leiligheter gjør Orkanger til en eldreby. Stadig flere er avhengig av rullator eller andre hjelpemidler. Det er uverdig å se gamle mennesker vegre seg mot å krysse gater med biltrafikk fra alle kanter.

Trafikken har økt voldsomt der eldre skal komme seg til butikk, kafe eller på besøk. De fleste eldre bor ikke på institusjon, de bor hjemme.

Eldrerådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne støtter initiativet vårt, men Pensjonistpartiet stemmer mot.

Skremmende ved Amfi



Etter forslag fra Småbylista har Orkland kommunestyre vedtatt følgende strategi: «Skape et aldersvennlig samfunn der eldre og andre med nedsatt funksjonsevne kan ferdes trygt og ha glede av service- og kulturtilbud i eget nærmiljø lengst mulig.»

Vi må følge opp ved å bygge fortau i Orkdalsveien og i Tverradkomsten, og ved å gjøre noe så enkelt som å fjerne fysiske barrierer i kryss. Vi som bestemmer i Orkland kan kjøre bil over alt. Vi glemmer minoriteten som må gå på dårlige bein. Både Eldrerådet og Pensjonistforeninga, der Larsen nå er tillitsvalgt, ba kommunen bygge fortau ved Bårdshaug Herregård allerede da Amfi utvidet i 2013. Det ble avvist. Dagens løsning krever minst to kryssinger for gående tett inntil ei kaotisk rundkjøring med i praksis fem armer. Det virker skremmende på de svake i trafikken. Området ved Amfi er aldersfiendtlig. Småbylistas forslag om å flytte på litt penger, er et forsøk på å starte finansiering av fortau.

Politisk straff for kritikk?



Torstein Larsen ynder å framstille Småbylista som et parti «andre holder på en armlengdes avstand». Det er i beste fall en overdrivelse. Alle som kjenner oss vet at Småbylista jobber seriøst, møter forberedt, opptrer ryddig og økonomisk ansvarlig, og fremmer forslag som er gjennomarbeidet. Vi oppnår resultater selv om ting går seint når du tilhører mindretallet. Politikk handler ikke bare om å få støtte i enkeltsaker, men også om å påvirke holdninger over tid.

Småbylista blir trolig straffet politisk for å være et kritisk opposisjonsparti, men det er en risiko vi tar. I et demokrati er det å kritisere andre politikere for konkrete standpunkt naturlig og nødvendig. I Orkdal/Orkland blir saklig kritikk gjerne framstilt som uthenging.

De sterke vinner bak stengt dør



Uten en klar opposisjon har ikke Orkland et sunt demokrati. Vi tar gjerne belastninga som fører med rollen som kritisk røst når Pensjonistpartiet ikke vil. Vi har programfestet følgende:

«Småbylista utfordrer de tradisjonelle partiene til større åpenhet om politisk arbeid og kommunal forvaltning. Uheldig lobbyvirksomhet, politiske vennetjenester og samrøre mellom politikk og administrasjon rammer de svake og fremmer interessene til de sterke. Småbylista fortsetter som uredd kritiker av feil og forsømmelser i det offentlige maktapparatet og ellers i samfunnet.»

Like fullt stemmer vi med flertallet i de fleste sakene, men vi sier klart fra når vi mener noe er galt. Den type åpenhet kalles levende demokrati.

Å krenke og bli krenket



Pensjonistpartiet i Orkland har hatt en avskalling mens Småbylista har tilvekst, uten å legge for mye i det. Men når Torstein Larsen stadig hakker på oss som parti, er det verdt å nevne at hans eget moderparti nå synker ned i en giftig pøl av interne konflikter. Larsen er for øvrig forbausende lett å provosere tatt i betraktning hans egen CV på feltet «krenking», for eksempel:

Kalte KrFs Ivar Konrad Gangås et offerlam i ST etter valget.

Påsto i avisa at Oddbjørn Bang begikk løftebrudd med et smil om munnen.

Kritiserte grunneier ved Travparken i formannskapet (der hun ikke kunne ta igjen) for å avslå jordbytte og heller kreve penger for jorda vi tok fra henne med makt.

Ville heller dø enn å se mer av Abid Raja og frisyren hans (status på Facebook – en oppførsel på sosiale medier som vi advarer barn mot).

Påsto på siste møte i kommunestyret at administrasjonen driver obstruksjon mot ham (alvorlig anklage som henger i lufta).

Ville ha Småbylista med på å ydmyke Oddbjørn Bang offentlig ved ordførervalget i 2019 som hevn for at PP ikke fikk bli med i flertallsgruppa. Vi takket nei og stuntet uteble.

Nå er det viktig at Orkanger Pensjonistforening bruker Torstein Larsens politiske innflytelse til beste for eldre på Orkanger.