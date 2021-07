Skal vi sitte rolig og vente på smellet?

Debatt

Hvor lenge skal vi sitte å se på denne trafikkfellen før noe blir gjort? Lenge, ser det ut som.

Krysset mellom Thamshavnveien og Bekkfaret har stor trafikk. Slik det er nå, må bilister som kommer opp Bekkfaret kjøre helt ut i Thamshavnveien for å få klar sikt. Og kjørende som kommer Thamshavnveien og skal svinge ned Bekkfaret har også store problemer med sikten.

Grunnen er at vegetasjonen har vokst slik at den er helt ute av kontroll. Slik har det nå vært i hele sommer. Altså et livsfarlig kryss. Hva gjør jeg med det, etter at flere i området har tatt kontakt og lurt på om ikke teknisk etat på kommunen snart skal rydde slik at krysset kan bli trafikksikkert?

Jeg har nevnt dette problemet for ledelsen i Teknisk etat og jeg har også tatt det opp med leder av Trafikksikkerhetsutvalget. Jeg hadde håp om at noe ville bli gjort, men der tok jeg feil. Enten synes de at problemet er for lite, eller så lar man humla suse, og håper på det beste.

Inne i dette villniset står trafikkskilt som er usynlige. Slik skal det ikke være. Derfor skriver jeg denne «bønnen» offentlig, og ber rette myndighet rydde opp.

Jeg skjønner ikke at slike ting skal være så vanskelig. Ja, jeg skjønner at det finnes mange kryss og enda flere plasser som burde vært ryddet rundt om i storkommunen, men det er ingen unnskyldning. Sikkerheten må ivaretas, så får heler andre ting ta litt lengre tid. Det tror jeg Trafikksikkerhetsutvalget kan skrive under på. Hvis ikke, ja, det vet ikke jeg.