Debatt

I forrige uke gikk EM i sandhåndball av stabelen, hvor de norske jentene var blant de største favorittene på forhånd. Men dessverre skulle mesterskapet handle mer om kleskoder enn idrett.

Jentene som deltok i mesterskapet ble nemlig tvunget til å kle av seg. Ifølge IHF (det internasjonale håndballforbundet) og det Europeiske håndballforbundet skal spillerne stille i bikinitruser. «Kvinner skal bruke bikini. Toppen skal være en tettsittende sports-BH med dype utskjæringer ved armene. Trusene må ikke være mer enn ti centimeter på sidene,» lyder kleskodeinstruksen fra IHF. Da de norske jentene sa klart fra om at de ville spille i lårlange tights, ble laget møtt med trusler om bøter på 50 euro per spiller per kamp, noe som ville ha kostet laget totalt 50 000 kroner. Ei slik bot aksepterte laget og det norske håndballforbundet. Men da laget ble truet med diskvalifikasjon, valgte man å gi etter og gå på banen med «riktig» kleskode.

I 2021 er det faktisk vanskelig å fatte at et internasjonalt idrettsforbund skal kreve at kvinner skal stille så å si nakne på kamp. Enda verre blir det når det ikke er mulig å se andre motiver for regelverket enn å gjøre sporten mer attraktiv for øynene som ser på. Kropp og nakenhet blir med andre ord et viktig element i underholdningsbiten. Et slikt forgubba kvinnesyn tilhører en annen tidsalder. Det er rett og slett en hån mot kvinnene og så langt unna likestilling som det er mulig å komme. Mennene slipper nemlig å stille med «Borat-drakt».

Heldigvis er det positive ting på gang. Etter langvarig press, blant annet fra Norges håndballforbund, har EHF lovet å ta regelverket opp til vurdering. Og takket være de norske jentenes protest, som kulminerte med at laget ga blaffen i truslene om bøter og diskvalifikasjon og stilte i lårlange tights i helgas bronsefinale mot Spania, er det godt håp om at EHF vil satte saken på dagsorden allerede nå i augustmøtet.

De norske håndballjentene tapte bronsefinalen, men vant det viktigste - nemlig æren og selvrespekten, pluss at de fikk definert hva rettferdighet er. Gratulerer med seieren, kanskje den viktigste i norsk kvinneidrett på lenge!