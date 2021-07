Orkanger Pensjonistforening og politikk

Debatt

Orkanger Pensjonistforening er en upolitisk pensjonistforening. Som leder i valgkomiteen for pensjonistforeninga før siste årsmøte, ønsker jeg å uttale med i denne sammenheng.

10–12 personer ble forespurt om de kunne tenke seg å bli leder for Orkangers pensjonister. Alle hadde viktige grunner for ikke å kunne påta seg en slik oppgave. Når vi spurte Torstein Larsen fikk vi ikke et ubetinget ja, han hadde betenkeligheter, og trengte å gå noen runder før han sa ja. Vi ble selvsagt fornøyde når han etter en tid og samtaler med andre sa ja.

Slike utspill i lokalavisa som vi har sett i det siste, vil neppe gjøre rekrutteringen til lederverv bedre i framtida, men kanskje Hans og Grete stiller til valg som ledere om noen år?