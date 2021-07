Høyre, narkotika og stortingsvalget

Debatt

Ved dette valget vet vi at om du stemmer på Høyre og Elin Agdestein i Nord-Trøndelag valgkrets og Linda Helleland i Sør-Trøndelag valgkrets – så stemmer du for avkriminalisering av narkotika for alle – også skoleelever under 18 år. Stikk i strid med advarsler fra politi og en rekke fagfolk. De brukerdosene Høyre vil gjøre straffefrie, er nok til en hel skoleklasse med uerfarne brukere.

Arbeiderpartiet vil gi hjelp og bedre behandling for tunge rusavhengige – ikke senke terskelen for narkotika for skoleelevene våre.

Det må bli lettere å komme ut av rus, og være vanskelig å komme inn i rus. Stem trygt ved dette valget.