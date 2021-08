Fikk kritikken i retur

Debatt





Heim-ordfører Odd Jarle Svanem var ikke sen om å slå alarm etter meldinger om det som ble oppfattet som mobbing i Heim kommunestyret. Alarmen gikk etter at Halstalistas Irene Røe Vaagan gikk ut på Facebook og beskrev at hun var «adrenalinsint» etter å ha opplevd fnising, håning og latterliggjøring av Halstalistas representanter når de var på talerstolen. En bekymret Svanem slo fast at slik oppførsel var uakseptabel, og at dette skulle gripes fatt i så raskt som mulig.

Og nå har han gjort det. Tirsdag denne uka var kommunestyret i Heim samlet for å sette temaet mobbing på dagsorden. Til stede var også representanter for KS, som skulle bistå politikerne med å få ryddet opp. Men starten på møtet bar kanskje ikke bud om så mye forsoning og opprydding, da skyteskivene for kritikken, posisjonspartiene, i stor grad valgte å bruke den innledende taletida til å tilbakevise påstandene om mobbing, samt påpeke at i den grad det var skapt et dårlig klima, så kunne Halstalista i stor grad takke seg selv.

Utover i møtet kom det imidlertid fram en viss erkjennelse av at det nok har forekommet uffing, risting på hodet og sukking. Samtidig ble det påpekt at denne atferden ikke var ment som mobbing, men rett og slett et menneskelig utslag av frustrasjon etter ekstremt lange møter, ofte forårsaket av veldig spesielt én taletrengt Halstalista-representant. Det ble også uttrykt frustrasjon over flisespikkeri, først og fremst fra Halstalistas Einar Vaagland, som blant annet har påpekt kommafeil krevd innsyn i tusenvis av saker, samt brukt mye tid i møtene på interpellasjoner og kontrollerende spørsmål.

Etter denne utblåsninga fra posisjonspartiene, åpenbarte det seg en mer nyansert forståelse av hva Heim kommunestyret egentlig har slitt med. Stikkordet er frustrasjon. Frustrasjon som følge av lange møter hvor mange har opplevd mye unødvendig tidsbruk på detaljer og uvesentligheter. Det som Halstalista har opplevd som mobbing, har kanskje i realiteten vært et uttrykk for frustrasjon over at man for eksempel ikke har rukket å hente i barnehagen. Med denne felles forståelsen i bakhodet, ga politikerne uttrykk for at de ønsker å bidra til et bedre klima i møtene. Og ikke minst ble de enige om forutsetningene for å lykkes.

Heimpolitikerne, med ordfører Svanem i spissen, fortjener ros for grepet som nå er tatt. Det letteste hadde kanskje vært å feie problemene under teppet, i stedet velger man å legge alt grufset på bordet og ta skikkelig tak. Det står det respekt av.