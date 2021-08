Forsvarer betegnelsen «næringskommune nummen én»

Debatt

Med Grønøra-eventyret, smelteverkene, handelsstanden, hjørnesteinsbedrifter som Orkel, bilbransjen og alt annet næringsliv i tankene, har gamle Orkdal i mange, mange år fortjent beskrivelsen «Trøndelags næringskommune nummen én». Nå er Orkdal blitt Orkland, og beskrivelsen står seg minst like godt som før. På Grønøra har det lenge vært fullt, men antall arbeidsplasser i kommunen fortsetter å vokse. Bedriftsnettverket som har knyttet seg til Varig Orkla arena som partnere, har til sammen så langt lagt nærmere 20 millioner kroner på bordet - nettopp fordi de har klokketro på Orkland som vekstområde for næringslivet. Og bare siden mai har to aktører, Flow AS og Ability AS, valgt å etablere avdelinger i Orkland - som til sammen vil kunne generere over hundre arbeidsplasser. I tillegg har Norsk kylling og Isfjord tilført kommunen et hundretalls arbeidsplasser de siste par årene.

Men det stopper ikke her. I dag kan ST avsløre at selskapet Arjo invest har planer om å etablere et industriområde som er større enn Grønøra vest, Furumoen og Washington Mills-tomta til sammen. Næringsområdet det er snakk om er på 520 dekar, og ligger ovenfor Elkem Thamshavn - på motsatt side av E39. Prosjektet har fått navnet Thamshavn næringspark. I tillegg til selve næringsarealet, ligger det også i planene å etablere ei helt ny havn og ei trafikkmaskin rett sør for Elkem Thamshavn.

Mens både travbaneprosjektet og etableringa av Norsk kylling har møtt noe motstand fordi prosjektene har lagt beslag på dyrkajord, er det vanskelig å se jordvernutfordringer, naturmessige eller miljømessige snubletråder i dette prosjektet. Området er nemlig planlagt på utsprengt fjellgrunn, som verken er dyrkbar eller fungerer som karbonfanger, slik som for eksempel myr gjør. Ingebrigt Bjørseth i Pro invenia, som denne uka orienterte formannskapet i Orkland om planene, kunne i tillegg fortelle at prosjektet også vil kunne inkludere fjellhaller, som er blitt mer og mer aktuelt for å unngå å komme i konflikt med natur- og landbruksinteresser.

Næringsveksten i kommunen gjennom mange år henger mye sammen med at eksisterende og nye næringslivsetableringer trekker med seg nye aktører. Men ei forutsetning for at dette skal skje, er at man har arealer å tilby. En annen viktig faktor, er at kommunen er kjent for å være næringsvennlig - politikerne og administrasjonen strekker seg langt for å imøtekomme næringslivets behov. Summen av disse faktorene gjør at Orkland også i årene som kommer vil kunne titulere seg som «Trøndelags næringskommune nummen én». Og det fortjener både kommunen og næringslivet trampeklapp for.