Holdeplassen som redder liv

Debatt

Lørdag fikk STs lesere møte Cindy Johnsen, som etter å ha fått diagnosen MS utviklet medisinavhengighet. Sykdommen og avhengigheten av morfinmedisinen Paralgin Forte, gjorde henne arbeidsufør. Hun ble asosial og valgte etter hvert å isolere seg. Bare det å ta en tur til butikken ble ei stor utfordring. Hun orket rett og slett ikke å være sosial, møte blikket til folk.

Redninga for Johnsen ble Holdeplassen i Skaun. Holdeplassen er et møtested og et lavterskeltilbud for mennesker som sliter psykisk, ofte relatert til rus. Her opplevde hun å bli sett, hun fikk hjelp til å identifisere sine egne styrker, hun opplevde i møte med ansatte og andre brukere å gradvis kjenne på at hun fikk bygd en grunnmur under føttene sine, en grunnmur som etter hvert har gjort henne i stand til å møte hverdagen uten medisiner. Hun har til og med klart å komme seg tilbake i jobb to dager i uka. Så «frisk» er hun og de andre brukerne av Holdeplassen blitt, at de i helga kunne sette seg på sykkelen og sykle manndomsprøven Birken.

Disse lavterskeltilbudene for mennesker med psykiske problemer, og som er etablert både i Orkland og Skaun, kan være livreddende. Her får man nemlig tilbud om «akutt psykisk førstehjelp», for så eventuelt i neste omgang få hjelp til å komme i kontakt med et mer målrettet, spesialisert og spisset helsetilbud, for eksempel hos DPS.

I disse dager reiser kandidater til årets stortingsvalg rundt omkring i hele landet for å overbevise velgerne om å stemme dem inn på tinget. Årets valgkamp har i veldig stor grad handlet om klimakrise og miljø, noe som er helt naturlig da vi faktisk står midt i ei klimakrise. Helse er også satt på dagsorden i valgkampen, men da i hovedsak med med fokus på fasiliteter og tjenestetilbud. Alle vil ha et lokalsykehus nær seg, og valgkampen dreier seg mye om å være mest mulig på tilbudssida her. Innhold og kompetanse blir imidlertid ikke viet like mye oppmerksomhet. Faktum er at psykisk sykdom er blant landets mest utbredte og dødelige «folkesykdommer», samtidig som det er ei stor utfordring å kunne tilby tilstrekkelig og kvalitativt god nok hjelp. Spesielt mange unge sliter. Utfordringa er at vi ikke hører så mye om dette, alle selvmordene blir bare statistikk - da kutymen i media er å ikke omtale selvdrap.

Derfor er det viktig at slike som Cindy Johnsen forteller historien sin, at lavterskeltilbud som Holdeplassen finnes. Håpet er at premissleverandørene for psykisk helse, stortingspolitikerne, velger å lytte!