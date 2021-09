Hvis alle skal tenke slik, skjer det ingen ting

Debatt

Valgdagen kommer stadig nærmere. Mye tyder på at årets valg i stor grad vil bli et klimavalg. «Klimapartiene» MDG, SV, Rødt og Venstre opplever positive målinger, mens Senterpartiet, som fikk et enormt løft på målingene tidlig i sommer, nærmest er i fritt fall. Mange forklarer dette fallet med at Senterpartiet ikke har nådd fram med en tydelig stemme i klimadebatten.

På motsatt side av de såkalte klimapartiene, finner man Fremskrittspartiet, som tross alt endelig har erkjent at klimautfordringen er knyttet til hva vi mennesker sysler med her på jorda. Og mens klimapartiene krever full stans i oljeleting, har Frp tatt rollen som oljenæringas forsvarer, blant annet ved å vise til velstanden som næringa gir oss. Dette er argumenter som går rett heim til mange velgere, og da ikke minst når Listhaug under partilederdebatten tirsdag krydrer argumentene med å rope høyt om lavere avgifter på drivstoff.

Problemet med debatten er at den gjerne blir ekstrem og polariserende. Klimaforkjemperne blir møtt med argumenter som at det hjelper lite å rasere oljenæringa og velstanden til folk, så lenge Kina og flere andre land spyr ut kull og andre klimaforpestende substanser. Med andre ord, det er så mange som er så mye verre enn oss, og dermed kan vi sitte rolig i båten med god samvittighet. Forsvarerne av oljenæringa, med Frp i spissen, blir på sin side framstilt som «klodens bødler». Begge frontene har relativt store heiagjenger, men som alle sliter med å få fram et nyansert budskap som er lettere å forstå. Og det lider debatten av.

Alle eksperter som alle ansvarlige nasjoner er enige om å lytte til, er enige om at vi står i ei klimakrise, at det er nødvendig å få redusert utslippene, at vi trenger ei grønn endring. Her har også Norge et ansvar, selv om vårt bidrag slår relativt lite sammenlignet med det som landene som forurenser mest kan og bør bidra med. Problemet er at hvis alle skal tenke slik, så vil det ikke skje noen endring. For alle vil kunne peke på noen som er verre enn seg, og si: «De er verre enn oss. De må gjøre sitt først, så skal vi ta vår del etterpå».

Det haster med å få til ei endring i Norge. Ikke for at det vil redde kloden isolert sett, men det vil «redde» oss. Vi trenger nemlig tid til å framskaffe nye næringer, legge til rette for ny verdiskaping, som kan erstatte næringene og verdiskapinga som går tapt når olje- og gassbrønnene stenges. Derfor må vi starte nå. Og for å lykkes, bør debatten bli mer nyansert og mindre polariserende!