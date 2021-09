Det vanskelige valget vi må ta for ungene våre

Debatt

I forrige uke besluttet regjeringa å tilby vaksine til barn og unge i aldersgruppa 12 til 15 år. Det skjer etter at Norge har sittet på gjerdet en god stund, mens for eksempel land som Danmark, Israel, Canada og USA, for å nevne noen, allerede er godt i gang med å vaksinere denne aldersgruppa. Det store spørsmålet som må besvares før man setter i gang å vaksinere de yngste, er om nytten oppveier ulempene. Eller kanskje riktigere sagt; om nytten oppveier risikoen.

For det er en risiko med alle vaksiner. Koronavaksinen er blitt til i rekordfart, og risikoanalysene er tuftet på et tynnere grunnlag enn noen annen vaksine som er tatt i bruk tidligere. Det man imidlertid vet, er at USA har vaksinert rundt seks millioner unge i alderen 12 til 15 år, og så langt er det ikke meldt om alvorlige bivirkninger. Bivirkningsbildet rapporteres å være det samme som for de i alderen 16 til 25 år. Etter at man begynte å vaksinere unge, har man imidlertid sett noen veldig få tilfeller av betennelse på hjerteposen hos unge menn. Norske eksperter melder om at tilfellene ikke har vært alvorlige, og at alle her til lands er blitt helt friske. Det var på bakgrunn av erfaringene fra USA og Israel, at Danmark nylig åpnet opp for vaksinering av aldersgruppa 12 til 15 år.

I USA er det også gjort en undersøkelse som omfattet rundt 2000 barn, hvor halvparten fikk en placebovaksine, mens den andre halvparten fikk pfizervaksinen. Ingen av de vaksinerte ble smittet, mens 16 av de som fikk placebovaksinen ble smittet. Selv om undersøkelsen er tynn med tanke på antall deltakere, så viser den uansett at vaksinen beskytter barn relativt godt.

Nå står norske foreldre overfor det svært vanskelige valget; skal de vaksinere ungene sine? Ingen vet med sikkerhet om det vil dukke opp alvorlige bivirkninger på lang sikt, enten det gjelder unge eller gamle. Som foreldre må vi bare støtte oss på helsemyndighetene og ta det valget vi mener er best.

På vei mot dette valget, kan det være greit å ta en fot i bakken. Hva er det som skjer nå? Få unge blir alvorlig syke. Men smitten herjer, testregimet som var planlagt har kollapset og stadig flere skoler stenger ned. I verste fall går man mot en ny vinter med hjemmeskole, hvor også idrettstilbud, kulturtilbud og andre fritidsaktiviteter stenges ned. Det er nemlig vanskelig å se for seg håndballturneringer med store ansamlinger av barn, med det smittetrykket vi ser nå. Uten vaksinering av de unge, kan det fort bli en ny kaosvinter med mange stengte dører for de unge. Og tåler de det?

Lykke til med det vanskelige valget!