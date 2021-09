Unge mennesker dør i psykiatrikø, mens valgkamptoget suser forbi - uten å stoppe

Debatt

I går var Verdensdagen for selvmordsforebygging. I disse valgtider får ikke dette temaet så veldig mye plass i mediene, da spaltene nå skal fylles med tanker rundt ja eller nei til oljeleting og andre store temaer som skal sikre velstanden vår.

Men hvor viktig oppleves denne velstanden for alle dem som mister sine aller kjæreste som følge av fortvilelse, depresjon, angst, ja, et hode fylt med bare mørke tanker? Hvor viktig oppleves den materielle velstanden for dem som står i dette mørket og teller på knappene om de klarer å møte morgendagen? Trolig ikke viktig i det hele tatt.

Nylig kunne ST fortelle at statistikken viser at Orkland har dobbelt så stor andel unge uføre som resten av landet. I Orkland er over fire av hundre unge mellom 18 og 30 år ufør. Av disse er fire av ti blitt ufør som følge av psykiske lidelser. Når man samtidig vet at Orkland har et veldig godt utbygd lavterskeltilbud innen psykisk helsehjelp for barn og unge, pluss at både BUP og DPS er lokalisert i kommunen, så er det åpenbart at problemet er veldig stort. Og mens man leter etter årsaker og riktig medisin for å møte dette problemet, dør unge mennesker i kø. De orker ikke vente, de orker ikke å stå i det.

Mandag er det valg. Partiene legger bak seg en maraton av en valgkamp, som har inneholdt det meste. Men med tanke på at 700 mennesker valgte å ta sitt liv i fjor, nesten like mange som har dødd av eller med korona i Norge, burde valgkampen i større grad ha dreid seg om psykisk helse. En ting er antall døde, en annen ting er alle de tusener som sliter og som går og tenker på å avslutte livet hver eneste dag, mennesker som ikke eier livskvalitet og framtidshåp. Selvsagt er psykisk helse berørt i valgkampen. Men med tanke på hvor store utfordringene er, burde psykisk helse vært en av toppsakene til alle partier. Man kan imidlertid mistenke at årsaken til tausheten er at saken ikke høster nok stemmer. Selvdrap er bare statistikk, Kutymen i media er å ikke omtale disse dødsfallene, det er en privatsak. Men hadde man visst hvor mange som egentlig sliter, hvor mange som sitter bak låste dører, livredde for å gå ut, så hadde alle brydd seg i større grad. Da hadde nok saken også høstet valgstemmer.

Politikerne svikter stort ved å ikke løfte opp dette temaet, synliggjøre at de vil satse. For ei satsing trengs. Ikke bare på kapasitet, men minst like mye på kompetanse. Psykiske lidelser er så kompliserte at mange syke er sjanseløse uten tilgang til et hjelpeapparat med spisskompetanse. Dette må de som skal styre landet de neste fire årene ta innover seg.