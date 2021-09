Det finnes mellomløsninger

Debatt

Lisbetsæter har i flere epoker vært Skaun kommunes storstue, et praktbygg som har satt kommunen på kartet og som har gitt innbyggerne i Skaun følelsen av stolthet. Først i regi av Eivind Kraft, som startet bygginga av hovedhuset i 1886, og som i årene som fulgte drev stedet som et tilbud til folks «sunnhet og helse».

Den neste epoken og stedets storhetstid i moderne tid, var i perioden 1990 til 2007. I denne perioden ble hovedhuset drevet av Karl Åge Wikstrøm, som med flere gode hjelpere og relativt store investeringer fikk satt hovedhuset i så god skikk at det i hele denne perioden på 17 år ble hele regionens storstue - et stort, viktig og folkelig samlingspunkt, en kulturarena og ikke minst en populær reiselivsbedrift med god mat på menyen. Lisbetsæter ble så kjent at skauninger som skulle forklare utenbygds folk hvor de bodde, bare kunne si at de bodde der hvor Lisbetsæter ligger. Da var de plassert på kartet.

Etter hvert kom Mattilsynet og andre godkjenningsaktører mer på banen med nye og skjerpede krav for å kunne drive stedet som en reiselivsbedrift med matservering og overnatting. De skjerpede kravene til blant annet vannforsyning, kjøkkenfasiliteter og brannsikring, krevde på ett tidspunkt store investeringer. I 2007 sa altså Wikstrøm takk for seg. Siden har det ikke vært kommersiell drift av hovedhuset.

Nå har imidlertid Skaun kommune kommet sterkere på banen overfor de private eierne. Kommunen skal nå, i dialog med eierne, ta stilling til om eiendommen skal inn i en kommunal kulturminneplan. Dette for å sikre eiendommen som den fantastiske kulturskatten den er. Problemet er imidlertid at en slik regulering trolig vil påføre eierne et størt økonomisk ansvar med tanke på vedlikehold og drift. Som kulturminne i en kommunal kulturminneplan, vil det bli stilt strenge krav til hvordan vedlikehold og oppgradering skal utføres. Det igjen vil føre til at det blir veldig kostbart å besørge vedlikeholdet. Når eierne samtidig understreker at det ikke finnes kapital til kostbart vedlikehold, så har man et fort et problem.

Skaun kommune har vært tydelig på at man ikke ønsker å overta eiendommen og drifte den. Men det finnes mellomløsninger. Når kommunen og eierne nå diskuterer framtida for eiendommen, bør kommunen absolutt vurdere om det kan være hensiktsmessig å gå inn med kapital som kan ruste opp hovedhuset til å møte kravene for at det igjen kan brukes til kommersiell drift. Da vil eierne få mulighet til å kapitalisere såpass mye på eiendommen at de vil kunne bli i stand til å ivareta den som den kulturskatten den er. Og Lisbetsæter kan i så fall igjen bli kommunens og regionens storstue.