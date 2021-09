Buvik pensjonistforening og Skaun hørselslags tur til Falstadsenteret

Debatt

Vel framme på Falstadsenteret – museum, minnested og senter for menneskerettigheter – fikk vi en generell orientering. Falstad var en av de største fangeleirene under den andre verdenskrig, og den var en samlingsleir.

Selve bygget var etablert i 1895 og da som skolehjem for gutter. Fra 1921 var det gutter over 12 år med dom som var på Falstad skolehjem. Dette varte til 1941. Fram til 1943 var det også fangeleir for ariske barn. Men fra 1941 og fram til 1945 var Falstad fangeleir for fanger fra 16 forskjellige land. Til sammen var det 4300 fanger på Falstad. I 1943 var Julius Patiel fange der. Han ble sammen med mange andre jøder sendt til Auschwitz og var en av de få norske jødene som overlevde utryddelsesleiren Auschwitz.

Etter orienteringen fikk vi servert kaffe, te, og kake, og vi besøkte utstillingene i museet. Det var imponerende å se hva de hadde fått til.

Deretter reiste vi til Falstadskogen. Dette var et rettersted og vi besøkte Monumentplassen. I løpet av 1942 og 1943 ble over 200 mennesker henrettet i Falstadskogen. De fleste var øst-europeiske krigsfanger, og 43 var nordmenn. Gravene er i dag markert med steinpyramider som har romertall. Romertall XX, grav nr. 20, er den største grava, med ofre fra Majavatnsaken. I 1942 kom tyske Gestapo over en våpenforsendelse fra England og resultat ble at 24 menn fra Majavatn-området og Trondheimsområdet ble henrettet i Falstad leir i oktober 1942.

Pensjonistturen ble avsluttet med lunsj og middag på Hjelseng gård i Stjørdal.