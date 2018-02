OIF tapte for Selbu

Sport

Orkangers damelag spilte onsdag kveld bortekamp mot Selbu i 2. divisjon avdeling 3. Med seier kunne OIF kommet helt opp i ryggen på Selbu som lå tre poeng foran på tabellen før kampen, men slik gikk det ikke.

OIF fikk imidlertid en kjempegod åpning på kampen og ledet 7–3 etter drøye ti minutter, men vertene spiste seg innpå inn mot pause ledet med ett mål da lagene gikk i garderoben.

Orkanger klarte ikke å følge opp den gode første omgangen og ble hengende etter fra start i andre omgang. Ti minutter ut i omgangen ledet Selbu 23–16 og da skulle det bli tøft å ta poeng. Med ti minutter igjen å spille lå OIF under med ti mål, men etter det stengte gjestene buret og fikk til slutt redusert tapet til 30-26.

Selbu stikker dermed litt av på midten av tabellen, mens Orkanger har god klaring ned til nedrykksstreken fortsatt. Til tross for at Bergsøy tok en sensasjonell sjumålsseier mot 2.-plassen Nordstrand på bortebane.

Nå er det to-tre uker med kampfri for OIF-damene som reiser sørover for å møte Nordstrand og Aker Topphåndball 2 3. og 4. mars. Deretter venter tre hjemmekamper for OIF.

