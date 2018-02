Orkdaling kjemper om 100 000 i Paris

Sport

Søndag står Vegard L. Woldens Will Prinsen på startstreken i det årlige kaldblodsmeetinget, Prix des Trotteurs Sang-Froid, på den franske hovedbanen Vincennes i Paris. Will Prinsen, som altså eies av orkdalingen Vegard L. Wolden og trondheimsmannen Kolbjørn Selmer, er en av fire norske kaldblodshester som får delta i dette vintermeetinget, som avvikles med to løp.

Det første går av stabelen søndag, og her får orkdalingen sin faste kusk, Asbjørn Tengsareid, i sulkyen. Det siste løpet avvikles torsdag, og her får derbyvinneren fra i fjor sin trener Anders L. Wolden i sulkysetet.

Førstepremien i søndagens løp er på rundt 100 000 kroner.