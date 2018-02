En hilsen fra fotballvenner

Sport

Stein Ivar Leinan var fotballtalentet fra Orkanger som fikk karrieren og mye av livet ødelagt etter ei stygg bilulykke som 17-åring. Talentet var så stort at det gikk rykter om at selveste Rosenborg hadde festet blikket på orkangergutten før den skjebnesvangre bilturen for 43 år siden. Leinan ble stygt kvestet i ulykka og ble liggende i flere måneder på Regionsykehuset i Trondheim, som sykehuset het den gangen. I årene som fulgte ble det mye alkohol, før han for 13 år siden valgte å sette korka på flaska og søke tilbake til fotballmiljøet på Orkanger.

Tirsdag feirer Leinan 60 år, og fotballvennene i OIF har sendt jubilanten følgende hilsning:

Gratulerer med 60-årsdagen til en mann med et stort hjerte for OIF fotball. En mann som bestandig er blid og humørfylt, positiv og humoristisk. En fargeklatt i OIF-miljøet og i lokalsamfunnet på Orkanger. Håper du får en fin dag.

Hilsen Nikki og gamle fotballveteraner.