Sport

Øystein Mælens Sindor X testet formen i Østersund sist fredag. Og det kunne ikke ha gått bedre. Amatørchampion Thomas Mjøen ga Prins Juventus-sønnen et perfekt løp i lederryggen, og derfra spurtet hesten glimrende da det tutet for oppløp. Sindor X travet på kilometertida 1.28,8 over 2640 meter, og seieren ble belønnet med 25 000 svenske kroner.

- Sindor X var flink og gikk til mål, uttalte Mjøen til Trav- og galoppnytt etter seieren.