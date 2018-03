Myrmo vant Burennet

Sport

Søndag gikk den 39. utgaven av Burennet av stabelen på Rennebu skistadion på Berkåk. Bare 21 løpere stilte på startstreken i turklassen eller konkurranseklassen om du vil.

Til slutt var det 18 deltakere som fullførte det knappe tre mil lange løpet og til slutt ble det hjemmeseier da Håkon Myrmo gikk først over mål på tiden 1.29.08. Han var over tre og et halvt minutt foran Even Moholt fra Ålen IL. Myrmo vant også den innlagte spurten.

Skiskytter Simen Hårstad har imponert stort i norgescupen denne sesongen. Han gikk også inn til en meget solid tredjeplass i herreklassen og var bare sekundet bak andreplassen.

I dameklassen var det bare tre utøvere til start. Trioen som besto av Bina Randen (Leik IL), Andrea Vikin (Rennebu IL) og Guro Ytterhus (Rennebu IL) satte ikke noe stort tempo og bestemte seg for å dele på premiene. Både på den innlagte spurten og over mål ble de klokket inn på samme tid, 2,39,46.

Det var heller ikke stor påmelding i Trimklassen som talte 30 løpere, dermed var det bare 51 startende i årets utgave av Burennet.