300 deltok i blodslitet opp alpinbakken

Orkdal IL og Orkla Sparebank arrangerte Tour de Knyken i Knyken skisenter lørdag 10.mars. Arrangementet ble i år arrangert for tiende gang. Det ble nok en gang satt deltakerrekord med hele 289 påmeldte skiløpere til rennet. Snøfallet i forkant satte en flott og vinterlig ramme på arrangementet. Løypemannskap og øvrige funksjonærer hadde sørget for at Knyken skisenter viste seg fra sin beste side denne dagen.

Knalltøff påkjenning

Tour de Knyken starter først med en prolog tidlig på dagen, før det er duket for den beinharde etappen opp alpinbakken i Knyken skisenter. Først går løperne en runde på stadionområdet før de tar fatt på den bratte stigningen opp alpinbakken. De yngste klassene går et lite stykke opp i alpinbakken, mens de eldste klassene går helt til topps. Etter målgang ligger løperne strødd i målområdet, akkurat som i Tour de Ski.

Vanligvis har det vært mellom 180 og 200 løpere på startstreken, men de to siste årene har arrangementet fått en skikkelig opptur. I fjor ble det påmeldingsrekord med 280 deltakere og den ble igjen slått i år da hele 289 sto på startstreken.

Flere lokale vinnere

En rekke lokale løpere gjorde sakene sine veldig bra under årets Tour de Knyken. Her er det tre beste i klassene fra 13 år og oppover:

G13:

1. Adrian Cornelius Eide Kaasbøll, Byåsen IL 06,32 2. Ørjan Fløttum, Sokna IL + 00,09 3. Nikolai Fossum, Byåsen IL + 00,12

G14:

1. Casper Kvam Grindhagen, Byaasen skiklub 05,34 2. Ola Sugustad Antonsen, IL Nor + 00,37 3. Oscar Brandås Uv, Orkdal IL + 00,37

G15:

1. Olve Løseth, Buvik IL 05,38 2. Adrian Bakken Berg, Leik IL + 00,12 3. Stian Lillebudal, Leik IL + 00,28

G16:

1. Erik Løfald, Rindal IL 05,27 2. Martin Riseth Strømøy, Børsa IL + 00,13 3. Ole Kristian Mogset, Dalguten IL + 00,43

J13:

1. Helga Tungen, Orkdal IL 06,44 2. Elina Sommervold Fagerbæk, Sokna IL + 01,42 3. Tuva Børseth, Sokna IL + 01,46

J14:

1. Selma Nevin, Byaasen skiklub 06,41 2. Nora Rise Fjærtoft, Byaasen skiklub + 00,16 3. Kristin Vassdal, Nidelv IL + 00,43

J15:

1. Hedda Fevang Tveit, Utleira IL 06,56 2. Bina Randen, Leik IL + 00,21 3. Oda Skogrand, Oppdal IL 00,23

M19/20:

1. Christian Tobias Bøgeberg, Ranheim SK 11,47 2. Gaute Norland, Snøhetta IL + 01,17

M18:

1. Sander Lillebudal, Leik IL 12,31