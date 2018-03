Høyt nivå i Rindølrennet

Sport

Det var 38. gang at Rindølrennet gikk av stabelen. Arrangøren håpte på å nå 150 påmeldte totalt og nådde målet da cirka 120 trimmere og 40 konkurranseløpere deltok i søndagens renn. Fint vær og gode forhold gjorde at alle fikk en flott tur i fine løyper i Furuhaugmarka.

Høyt nivå

Mange sterke langrennsløpere hadde meldt seg på årets renn og noen brukte det også som en oppladning til 5-mila i NM om to uker. Tidligere har Rindølrennet gått av stabelen bare i klassisk stil over tre mil, men de siste årene har det utviklet seg og Rindølrennet har nå fire konkurranseklasser. To klasser på 30 kilometer i klassisk og friteknikk og nytt av året var at det var lagt opp til konkurranseklasse på 18 kilometer i klassisk og friteknikk.

Konkurransekassen på 30 kilometerfriteknikk ble vunnet av Johan Hundseth fra Kolvereid IL på tida 1,16,44, mens Berit Mogstad fra Strindheim IL vant friteknikk 30 kilometer på.

Det var også i år konkurranseklasser i klassisk stil. Her var det kun to løpere som gikk 30 km. Det var Ketil Løften, Rindal IL, og Grete Hofset, Dalguten IL.

Det var ikke store påmeldingen på 18 kilometeren, men her gikk Andreas Fjorden Ree fra Støren av med seieren i friteknikk på tiden 53,29, mens Ragnhild Mogstad, Surnadal IL og Eivind Anshus, Meldal IL var eneste deltakere i 18 km fri.

Resultater

18 km fri:

1. Andreas Fjorden Ree, Støren 53,29 2. Martin Ree, Støren IL + 02,29 3. Håkon Solvik, Rindal IL + 03,23 4. Even Bakken, Rindal IL + 10,24 5. Robert Jonli, Rindal IL + 16,14 6. Sigurd Jonli, Rindal IL + 18,42.

18 km klassisk:

1. Ragnhild Mogstad, Surnadal IL 56,44 2. Eivind Anshus, Meldal IL + 05,26.

30 km klassisk menn:

1. Kjetil Løften, Rindal IL 1,38,06

30 km klassisk kvinner:

1. Greta Hofset, Dalguten IL 2,35,13

30 km fri menn:

1. Johan Hundseth, 1,16,44 2. Magnus Stensås, Tydal IL + 00,41 3. Kornelius Grøv, Byåsen skiklub + 01,10 5. Lars Ove Aunli, Strindheim IL + 03,45 6. Jo Svinsås, Rindal IL + 05,23 10. Erik Husby, Skaun IL + 09,49 11. Lars Bakken Røen, Rindal IL + 11,22 15. Pål Sande, Rindal IL + 14,27 16. Runar Flønes, Orkanger IF + 16,19 18. Erik Løfald, Rindal IL + 19,26 20. Håvard Hyldbakk Solvik, Rindal IL + 25,15

30 km fri damer:

1. Berit Mogstad, Strindheim IL 1,29,45 2. Julie Mykre, Byåsen IL + 02,55 3. Julie Stendahl Spets, Strindheim IL + 06,15 4. Ida Mogstad, Strindheim IL + 08,22

