Håper å ha bane klar til rett etter påske

Sport

Torsdag ettermiddag kjørte Gunnar Stenseth i Stenseth Maskin AS rundt på Orkdalsbanken stadion på Fannrem og freste snø av fotballbanen.

Det lå et 40 centimeter tykt snølag på kunstgrasdekket. Og mellom snøen og dekket ligger det et tynt islag.

Etter at storbanen var ryddet, var det dags for snørydding på den lille banen bak tribunen.

Målet er at sol og mildvær skal tine islaget såpass at begge banene er klar for spill rett etter påske.

- Det er fullt mulig å være med hele veien

Den første seriekampen hjemme for Orklas A-lag i 3.divisjon i fotball er mot steinkjer 14. april.