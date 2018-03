Idrettstalenter ble hedret

Sport

Hemne

I pausen under onsdagens UKM, delte ordfører Odd Jarle Svanem ut Idrettsstipendet for 2017 til to unge utøvere.

Simen Wahl er MX-utøver, og er en ung mann med ambisjoner.

For inneværende år er målet å komme blant topp tre i Midt-Norsk mesterskap og delta på alle NM-rundene. På lang sikt er målet å bli norgesmester. Pengene, som er 7500 kroner til hver mottaker av stipendet, skal han bruke for å delta på treningssamlinger.

Solfrid Vaagan Hofset har i flere sesonger vært en del av det suksessrike damelaget til KIL/Hemne. Hun trener med idrettslag i Molde tre ganger i uka, i tillegg til at hun spiller kamp. Hun trener også mye individuelt. Forbedring, forbedring og atter forbedring er hovedfokuset til Hofset, som skal bruke stipendpengene på utstyr.

Det er de siste åra blitt en tradisjon at Idrettsstipendet deles ut på UKM.