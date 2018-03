Knykengjengen hjelper til i Granåsen

Sport

Knykengjengen er godt kjent for sin dugnadsinnsats, ikke bare i Knyken, men også jobber de har gjort for Orkdal kommune utenfor Knyken skisenter. Men den utrettelige dugnadsgjengen holder ikke bare på innenfor Orkdal kommune. Denne uken er de nemlig sterkt delaktig i å legge til rette for verdenscupen i hopp og kombinert som foregår i Granåsen.

- Vi deltar med mange funksjonærer under World Cup i Granåsen denne uka. Knykengjengen hjelper til med servering, som løypevakter og har et ansvar i nasjonsområdet. Vi er til sammen cirka 40 personer som deltar, vi betjener alle poster som har servering. Det betyr lange dager og nasjonsområdet var det vakter fra kl. 09.00–19.30. Det samme gjelder for servering, forteller Fossbakk.

Helt siden Knyken skisenter begynte utbyggingen har Orkdal IL hatt et godt forhold både til kretsen og Granåsen og har vært med å bidra på en rekke store arrangementer i Granåsen de siste årene.