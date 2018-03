Han tar over skiavdelingen i Orkdal IL

Sport

Mandag hadde skiavdelingen i Orkdal Idrettslag sitt årsmøte for 2018. Knut Ole Solligård har sittet som leder for skiavdelingen de siste årene. Nå går Knut Ole tilbake til rollen som nestleder i avdelingen. Ny leder for Orkdal IL sin skiavdeling er den tidligere skiskytteren Eirik Selvnes.

Eirik er som resten av familien Selvnes veldig engasjert og involvert i Orkdal Idrettslag og Knyken skisenter. Eirik Selvnes er allerede involvert når OIL arrangerer renn innen langrenn og skiskyting. Nå tar Eirik over som leder for det som er en veldig aktiv skiavdeling. I Orkdal IL er det aktivitet innen langrenn, skiskyting, hopp og alpint. I tillegg kommer alle arrangement og aktiviteten i Knyken skisenter. Orkdal IL ski arrangerer hvert år Orkdalsmessa, en viktig bidragsyter til driften av skiavdelingen. Alt dette skal Eirik Selvnes være med på å føre videre.

- Vi takker Knut Ole Solligård for jobben han har gjort som leder i Orkdal IL ski, og vi er glade for at Eirik Selvnes vil føre skiavdelingen videre, skriver OIL på sine hjemmesider.

