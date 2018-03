12. plass i senior-NM

Sport

Denne helga deltok Einar Skoglund og Heidi Elisabeth Ysland i svømme-NM kortbane i Bærum. 16-åringene har begge en fortid i Orkanger svømmeavdeling, men svømmer nå for henholdsvis Vestbyen SK og Trondhjems SLK. De to unge svømmetalentene hadde levert så sterke resultater at de hadde kvalifisert seg til senior-NM kortbane.

12. plass

Einar Skoglund kvalifiserte seg til 200 meter butterfly med tiden 2,10 som var seks sekunder under kravet. Tiden hans var den 18. beste av de 29 kvalifiserte. Skoglund leverte nok et sterkt løp på mellomdistansen og svømte inn til en 12. plass på tiden 2,10,51. Målet han hadde satt seg om å komme under 2,10, klarte han akkurat ikke, men en 12. plass er likevel en meget solid debut i senior-NM. Bare tre løpere på hans alder var foran han på resultatlisten.

Skoglund deltok også på to stafetter i løpet av NM. Han var med på både 4x50 medley miks og i herreklassen. Vestbyen endte langt nede på resultatlisten i miksen, men tok en sterk 15. plass i herreklassen.

God debut

Heidi Elisabeth Ysland hadde for anledningen kvalifisert seg til 50 meter bryst, som er en av de mest populære distansen om en ser på deltakerantall. 16-åringen kvalifiserte seg på tiden 34,43. Under NM svømte Ysland inn på tiden 35,05, noe som holdt til en 36. plass.

En meget god debut av begge de lokale svømmerne som blir meget spennende å følge fremover.