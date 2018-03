Alpinanlegget blir åpent i påska

Sport

Det har vært en fantastisk vinter for skiaktivitet i Knyken skisenter. Alpinanlegget og barneskitrekket har vært åpent siden første halvdel av januar. Det er mange år siden alpinanlegget har vært åpent sammenhengende så lenge.

- Det er veldig lenge siden vi har hatt en slik vinter. De tre siste sesongene har vi hatt åpent sporadisk. Vi har hatt kjempeforhold i vinter. Vi har kjørt anlegget hver eneste dag med skolebesøk på dagtid og vanlig aktivitet på kvelden. Det har vært helt enestående frivillighet for å holde åpent anlegget hele vinteren. Det er mange folk som har vært i sving og det har pågått hele vinteren, sier Fossbakk.

Nå starter påska, og dersom det blir nattkulde slik det er meldt, vil det fortsatt være gode skiforhold i Knyken. Orkdal Idrettslag holder anlegget åpent skjærtorsdag, langfredag og påskeaften. Anlegget vil være stengt 1. påskedag. Kiosken i knykstuggu vil være stengt, men idrettslaget minner om at det er mulig å bruke bålpannene som står omkring i skisenteret om noen har lyst å grille.

- Så langt har vi klart å få vakter på skjærtorsdag, langfredag og påskeaften. Det drives jo av frivillige som har vært ivrige fra tidlig januar. Det er klart at vaktmannskapet også ønsker å ha påskeferie. Men vi har likevel klart å stable et vaktlag på beina på disse røddagene. Det setter vi stor pris på, for det ser ut til å bli en flott påske, sier Fossbakk.