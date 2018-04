Årets siste hjemmekamp for OIF-damene

Sport

I kveld spiller Orkangers damelag i håndball årets siste hjemmekamp. Det er Sverresborg som gjester Orklahallen. Orkanger ligger på en 8. plass etter 19 serierunder, mens Sverresborg ligger på plassen bak med ett mindre poeng enn gultrøyene, så dette er absolutt en kamp Orkanger skal kjempe om seieren.

Damelaget har en stor tilhengerskare og det er ikke utenkelig at Orkanger fyller Orklahallen også i årets siste hjemmekamp.

I fjor slet Orkanger helt i bunnen på tabellen og berget i siste liten, men årets sesong i 2. divisjon har laget tatt store steg og nedrykk har nesten ikke vært et tema.

Etter onsdagens kamp er det to bortekamper som gjenstår for Orkanger. Den ene er borte mot Volda 7. april hvor en ikke kan forvente poeng. Volda har nemlig vunnet alle sine kamper så langt. I siste serierunden som spilles dagen etter Volda-kampen, er det Bergsøy som står på motsatt halvdel. Laget ligger under streken og skal være overkommelig for OIF.

Dermed er det ikke urealistisk å håpe på at OIF kan ta seks poeng på sine tre siste kamper. Det kan i så tilfelle føre laget helt opp på en 6. plass i årets 2. divisjon.